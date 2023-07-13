Концертный директор Надежды Бабкиной сделал важное заявление о новом романе певицы

Слухи о романе певицы Надежды Бабкиной и ее 32-летнего помощника Сергея Рябова снова возобновились. Так, СМИ пишут, что Надежда Георгиевна заметно похорошела, помолодела и не исключено, что воспользовалась услугами пластического хирурга. Якобы всему «виной» ее влюбленность в Сергея.
Как пишет издание «Комсомольская правда», слухи об отношениях певицы и ее «правой руки» подогрел тот факт, что недавно Надежда Георгиевна прилетела с Сергеем Рябовым в Крым. И якобы они поселились в одном из самых роскошных отелей полуострова.
Также пару заметили на звездной дорожке крымского фестиваля «Алые паруса». Хотя в этом нет ничего удивительного: официально Сергей Рябов является заместителем директора певицы по информационному развитию. И вполне естественно, что везде сопровождает свою начальницу.
Teleprogramma.pro попросила концертного директора Надежды Бабкиной Сергея Гороха прокомментировать слухи о романе певицы и Сергея Рябова.
И он намекнул на то, что этой «истории» «сто лет в обед», напомнив, что первым сплетни о новом увлечении Надежды Георгиевны запустил историк моды Александр Васильев, который вместе с артисткой вел программу «Модный приговор» на Первом канале. Но это было почти год назад.
«Надежде Георгиевне сейчас надо содержать театр, кормить внуков. У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем», - сказал тогда Александр Васильев.
А сейчас Сергей Горох опроверг и новую порцию слухов.
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Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press
«Мы сейчас в отпуске, я завтра буду на связи с Надеждой Георгиевной. На мой взгляд, информация ложная…», - отметил Сергей Горох.
Напомним, что и Надежда Бабкина, и Сергей Рябов уже опровергали слухи о своем романе. Тогда певица пояснила, что Рябов – ее помощник и большой друг, который принимает все кривотолки вокруг личности артистки и понимает, что любой шум вокруг человека – это первый признак интереса к нему.
А сам Сергей Рябов объяснял, что они вместе ездят на съемки передач, интервью, фотосессии. И все это важная часть творческого процесса. Но при этом помощник Надежды Георгиевны признался, что ему даже льстят подобные слухи.
«Я только счастлив, что Надежде Георгиевне приписали меня, она роскошная женщина. Значит, я не настолько уж плох», - сказал тогда Сергей Рябов.
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