Концертный директор Надежды Бабкиной сделал важное заявление о новом романе певицы

Слухи о романе певицы Надежды Бабкиной и ее 32-летнего помощника Сергея Рябова снова возобновились. Так, СМИ пишут, что Надежда Георгиевна заметно похорошела, помолодела и не исключено, что воспользовалась услугами пластического хирурга. Якобы всему «виной» ее влюбленность в Сергея.

Как пишет издание «Комсомольская правда», слухи об отношениях певицы и ее «правой руки» подогрел тот факт, что недавно Надежда Георгиевна прилетела с Сергеем Рябовым в Крым. И якобы они поселились в одном из самых роскошных отелей полуострова.

Также пару заметили на звездной дорожке крымского фестиваля «Алые паруса». Хотя в этом нет ничего удивительного: официально Сергей Рябов является заместителем директора певицы по информационному развитию. И вполне естественно, что везде сопровождает свою начальницу.

Teleprogramma.pro попросила концертного директора Надежды Бабкиной Сергея Гороха прокомментировать слухи о романе певицы и Сергея Рябова.