Бабкина считает Пугачеву предательницей: «Мы тебя обожали, а ты нас оставила»

Надежда Бабкина стала одной из первых в шоу-бизнесе, кто публично осудил Аллу Пугачеву за ее бегство из страны после февраля 2022 года. Примадонна, напомним, покинула Россию и обосновалась в Израиле, откуда не раз сделала скандальные заявления. И Бабкина поражалась, как, мол, можно получить от государства бешенную поддержку, а потом взять просто и плюнуть на страну из-за границы.

Артистка и по сей день от своих слов не отказывается, о чем заверила в новом интервью на YouTube-канале Вячеслава Манучарова.

«Я не понимаю. Если бы я могла это понять, я бы на что-то согласилась. Но у меня нет этого понимания. И честно говоря, для меня это, правда, неожиданность. Дополнительный удар под дых. Я не знаю, что ее пошатнуло, может быть, муж, от него она зависит, может быть хотела сохранить семью», - недоумевает артистка.

Бабкина убеждена, что народ не простит Пугачеву за ее поступок.

«Народ, который любил неистово, его предали, народ не может этого простить, потому что ему в лицо плюнули. Понимаешь, «Мы тебя обожали все душой и сердцем, все поголовно, и в провинции, и везде, а ты нас оставила наедине с проблемами вместо того, чтоб нас поддержать», - высказала, что думает, Бабкина.

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