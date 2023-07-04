«Яблочко от яблони»: дочь Дмитрия Колдуна Алиса раскрыла семейные тайны

Как мы можем узнать больше о жизни звезд? Сначала они сами нам рассказывали о себе, отвечая на самые популярные запросы в интернете - в проекте «Загугли звезду». Потом об изнанке шоу-бизнеса нам рассказывали популярные блогеры, а теперь мы пошли еще дальше. О своих знаменитых родителях нам расскажут те, кто, пожалуй, знают их лучше всех - собственные дети.