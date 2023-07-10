«Молодые уже не могут поклоняться каким-то старушкам»: Соседов высказался об артистке, способной заменить Пугачеву

На днях режиссер Никита Михалков в беседе с изданием «Аргументы и факты» высказался об уехавших артистах. Так, Никита Сергеевич заявил, что России больше не нужны звездные эмигранты, «а их места заняты новыми людьми, которые никогда бы не пробились сквозь них».
И в отличие от деятелей культуры, покинувших Россию на «Философском пароходе» в 1920-х годах, современные артисты сами выгнали страну из себя.
Несмотря на то что режиссер говорил обо всех знаменитых мигрантах, россияне в соцсетях устроили дискуссию, кто же в отечественном шоу-бизнесе может заменить или уже заменил Аллу Пугачеву. Так, в Интернете прозвучали имена Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Полины Гагариной и других известных певиц. Также высказывалось мнение, что Пугачева просто незаменима.
Но кто же все-таки, возможно, из молодого поколения артисток, может стать или уже стала новой Примадонной российской эстрады? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к продюсеру Виктору Дробышу и музыкальному критику Сергею Соседову.
Виктор Дробыш. Фото: Лариса Кудрявцева/ Экспресс-газета
«Никто. Молодые могут стать молодыми. Пугачева есть Пугачева. Никто никого не заменит. Фил Коллинз никогда не заменит Стинга, а Стинг – Майкла Джексона. Это все пустые разговоры», - отметил на наш вопрос Виктор Дробыш.
Сергей Соседов: «В Советском Союзе любая пятилетняя девочка вам скажет: «Хочу быть, как Алла Пугачева»
Музыкальный критик Сергей Соседов был категоричен в своих высказываниях: «Что значит заменить? Аллы Пугачевой уже давно нет на эстраде, она давно заменена».
- Но ее творческий дух-то витает над современным шоу-бизнесом?
- Ну какой еще дух? Это вы его подымаете. О ней уже многие забыли, а многие молодые и не знали. Спросите детей семи - десяти лет, кто такая Алла Пугачева. И они вам не ответят на этот вопрос. А в Советское время придите в любой детский сад и там вам пятилетняя девочка скажет: «Хочу быть, как Алла Пугачева».
А на эстраде ее никто не заменял. Кто поет, тот и поет. Вы видите, что пришло другое поколение, иная аудитория. Новому поколению Пугачева не нужна, даже если бы она и пела.
У них другие кумиры – более свежие, соответствующие их возрасту, вы их и сами прекрасно знаете. Молодые уже не могут поклоняться каким-то старушкам.
Они могут изучать биографию Пугачевой как историю российской музыки, эстрады, как какие-то архивные материалы. Поэтому никто никого не может заменить. Каждый человек и не только артист имеет свое место, свою ауру.
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Сергей Соседов. Фото: Global Look Press
- Но, может, вам кто-то нравится из молодых музыкантов…
- Никто. Я бы отметил старую школу в лице Ларисы Долиной, Валерии, Григория Лепса. Хотя я тоже не часто слушаю их музыку. А из молодых вот есть какая-то Люся Субботина…
- Чеботина…
- Чеботина, Субботина… Я не слушаю этих артистов от слова совсем и даже не знаю, как они выглядят. Это не мои люди. Просто вижу эти имена на афишах.
Ну еще я могу послушать Полину Гагарину, Диму Билана, Иру Дубцову, но это уже среднее поколение певцов.
- Повлияла ли Алла Борисовна как-то на вашу карьеру?
- Нет. Да, я о ней писал и много говорил, но на мою карьеру Алла Пугачева не могла повлиять, потому что я же в журналистике, а не в шоу-бизнесе. Я же не пою, поэтому она никак мне не могла перекрыть кислород в отличие от тех, кто на нее жаловался.
Да и в шоу-бизнесе ее влияние слишком преувеличено. Таким весом на эстраде, какой приписывают Пугачевой, она не обладала. Могу привести и другие примеры, например, Иосиф Кобзон, у которого было даже больше влияния, чем у Аллы Пугачевой.
- Но говорят, Иосиф Давыдович больше помогал артистам эстрады, а вот Алла Борисовна могла и негативно повлиять на будущее человека. Хотя и она, безусловно, тоже протягивала некоторым руку помощи.
- Иосиф Кобзон помогал, да. Мы же говорим о влиянии в шоу-бизнесе… А что касается меня, то я писал о разных музыкантах, свою карьеру строил сам. Мне никто не помогал, а уж тем более из певцов.