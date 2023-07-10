«Молодые уже не могут поклоняться каким-то старушкам»: Соседов высказался об артистке, способной заменить Пугачеву

На днях режиссер Никита Михалков в беседе с изданием «Аргументы и факты» высказался об уехавших артистах. Так, Никита Сергеевич заявил, что России больше не нужны звездные эмигранты, «а их места заняты новыми людьми, которые никогда бы не пробились сквозь них».

И в отличие от деятелей культуры, покинувших Россию на «Философском пароходе» в 1920-х годах, современные артисты сами выгнали страну из себя.

Несмотря на то что режиссер говорил обо всех знаменитых мигрантах, россияне в соцсетях устроили дискуссию, кто же в отечественном шоу-бизнесе может заменить или уже заменил Аллу Пугачеву. Так, в Интернете прозвучали имена Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Полины Гагариной и других известных певиц. Также высказывалось мнение, что Пугачева просто незаменима.

Но кто же все-таки, возможно, из молодого поколения артисток, может стать или уже стала новой Примадонной российской эстрады? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к продюсеру Виктору Дробышу и музыкальному критику Сергею Соседову.