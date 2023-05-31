«Где-то наивная»: Сергей Соседов рассказал о своем отношении к Наташе Королевой

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился своим мнением о творчестве Наташи Королевой. По его мнению, песни артистки наполнены светом и добром, а значит – необходимы слушателям. В день 50-летнего юбилея Наташи критик признался, что относится к ней очень хорошо.
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«Она веселая, всегда позитивная. Где-то наивная. Легкая. Песни у нее под стать. Хороший образ провинциальной, любящей, доброй девушки. Она всегда радуется жизни. У нее всегда улыбка, лицо как солнце. Она сама по себе солнечная. Я никогда не видел ее грустной или печальной. Никогда не видел ее злой, недовольной, агрессивной, а других артистов и артисток видел, и часто», – приводит слова Соседова издание «РИА ФАН».