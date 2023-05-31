«Где-то наивная»: Сергей Соседов рассказал о своем отношении к Наташе Королевой

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился своим мнением о творчестве Наташи Королевой. По его мнению, песни артистки наполнены светом и добром, а значит – необходимы слушателям. В день 50-летнего юбилея Наташи критик признался, что относится к ней очень хорошо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».