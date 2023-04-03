Виктор Дробыш: «Народ не обманешь и не заставишь купить билеты на концерт»

Известный продюсер Виктор Дробыш считает, что во главе угла творчества артиста должна стоять именно хорошая музыка, а не какие-то другие факторы.
Это как с известным выражением «Мода выходит из моды, а стиль – никогда». Так и в творчестве. Настоящая музыка всегда в тренде! А она не зависит ни от политической позиции артиста, ни от современной повестки, ни от запросов аудитории, ни от чего-либо еще.
Собственно, этой теме и посвящена беседа Виктора Дробыша с Teleprogramma.pro.
«Самый главный вопрос лично для меня - будет музыка хорошей или плохой»
- Виктор Яковлевич, как вы думаете, какой с учетом нынешних реалий теперь будет наша эстрада?
- На мой взгляд, все перемены в музыке касаются только самой музыки. Ну, конечно, время всегда вносило свои коррективы. Скорее, в тексты, чем в музыку. Это было во времена хиппи, это было во времена вьетнамской войны, когда многие были против в Америке.
В эту сторону ушел Джон Леннон, The Beatles, остались на лирической волне Маккартни с Wings. Поэтому, наверное, такое бывает.
Сегодня кто-то выбирает политику, кто-то остается в музыке. Поэтому, конечно же, какие-то коррективы ситуация внесет, но, в целом, самый главный вопрос, лично для меня: будет музыка хорошей или плохой.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- 17 лет назад вы создали «Национальную Музыкальную Корпорацию». Какие цели и задачи у вашей организации сейчас?
- У меня цель — красиво отпраздновать 25-летие, а там посмотрим.
Виктор Дробыш. Фото: личный архив
- Музыканты, покинувшие нашу страну, теперь поют на чужбине: в Америке, Израиле, Латвии. Как вы думаете, если звездные мигранты захотят вернуться, примет ли их публика обратно?
- Я не люблю политизацию музыки и не хочу ничего загадывать. Я знаю, что в свое время, если говорить о великих, Сергей Рахманинов не поддержал революцию и уехал в Америку.
Сегодня мы считаем его великим русским композитором, и никто не собирается его забывать. Время все расставит на свои места и всех рассудит.
«Новое поколение имеет то, что имеет»
- Репертуар артистов постепенно тоже меняется. Все чаще можно услышать патриотические песни, композиции об общечеловеческих ценностях. Ваши артисты Стас Пьеха, Николай Носков, IVAN тоже, к примеру, выпустили патриотичную песню «Не вставай на колени».
Как вы считаете, сможет ли такой репертуар вытеснить мат и прочую некачественную музыку от поющих блогеров и дилетантов?
- Я бы разделил этот вопрос на две части: первая – это все, что связано с политикой, а вторая – на оттеснение мата и блогеров от музыки.
Блогеров надо либо учить, либо как-то направлять. Очень жаль, что в свое время, (я часто стал об этом говорить), в 70-80-ые годы у нас были свои кумиры, и представляете, сейчас я чувствую, что мы были счастливыми людьми, потому что жили в 70-е, когда зарождался рок.
Это Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath. Мы были как раз очевидцами рождения таких звезд, которых слушают до сих пор, и которые, кстати, до сих пор (из тех, кто живет и здравствует) могут собирать 100-тысячные стадионы.
Это и The Rolling Stones, я даже не говорю о Led Zeppelin, у которых только за полчаса было 2,5 млн заявок на концерт, когда они собрались его устроить.
А поколению, которое росло в 80-ых, довелось стать очевидцами подъема таких групп, как Duran Duran, Eurythmics и многих других.
Если говорить о русской музыке, это были и «Земляне», и Владимир Кузьмин с «Динамиком». Песни были вроде доступны, очень простые, как «Мячик» у «Динамика» или у «Карнавала» «Остров», или у «Землян» «Трава у дома».
В 90-х тоже происходило много: появились и Thirty Seconds to Mars, и многие другие.
А вот сейчас, получается, что новое поколение имеет то, что имеет. Не хочу говорить, что это плохо или очень плохо, но мне кажется, что молодежь все равно примет то, что есть. Пока она принимает то, что есть.
Просто хотелось, чтобы это было так же круто, как это было в наше время, а для этого надо быть просто сумасшедшим. Просто нужно очень сильно любить музыку, чтобы нынешнему поколению тоже досталась красивая, гармоничная, хорошая музыка.
А теперь по поводу IVAN, Стаса Пьехи, Николая Носкова и Игоря Романова. Песня «Не вставай на колени», на мой взгляд, совсем не политизированная и не имеет никакой соответствующей подоплеки.
Она как раз-таки пацанская, дворовая. Скорее, это о том, каким должен быть мужчина. На мой взгляд, она такая вот трушная и общечеловеческая, но привязывать ее к политике нет смысла.
Виктор Дробыш. Фото: личный архив
«В музыке останется музыка»
- Как вы полагаете, сейчас полные залы будут собирать те артисты, которые выражают четкую патриотическую композицию? Не те, кто отмалчивается и уж тем более не те, кто уехал и говорит гадости о России…
- Не факт. По заказу ничего не бывает. Можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все, что угодно и при этом не собирать ничего.
- Мы говорим сейчас, скорее, о качестве музыки. Народ не обманешь и не заставишь никогда купить билеты на концерт, скачать песню.
Поэтому, я считаю, какие бы времена ни были, в музыке останется музыка. Это должно быть каким-то образом круто для людей, чтобы это зашло в душу. А если это просто дань времени и прогибание под время, то ничего из этого и не выйдет.