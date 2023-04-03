Виктор Дробыш: «Народ не обманешь и не заставишь купить билеты на концерт»

Известный продюсер Виктор Дробыш считает, что во главе угла творчества артиста должна стоять именно хорошая музыка, а не какие-то другие факторы.

Это как с известным выражением «Мода выходит из моды, а стиль – никогда». Так и в творчестве. Настоящая музыка всегда в тренде! А она не зависит ни от политической позиции артиста, ни от современной повестки, ни от запросов аудитории, ни от чего-либо еще.

Собственно, этой теме и посвящена беседа Виктора Дробыша с Teleprogramma.pro.

«Самый главный вопрос лично для меня - будет музыка хорошей или плохой»

- Виктор Яковлевич, как вы думаете, какой с учетом нынешних реалий теперь будет наша эстрада?

- На мой взгляд, все перемены в музыке касаются только самой музыки. Ну, конечно, время всегда вносило свои коррективы. Скорее, в тексты, чем в музыку. Это было во времена хиппи, это было во времена вьетнамской войны, когда многие были против в Америке.

В эту сторону ушел Джон Леннон, The Beatles, остались на лирической волне Маккартни с Wings. Поэтому, наверное, такое бывает.

Сегодня кто-то выбирает политику, кто-то остается в музыке. Поэтому, конечно же, какие-то коррективы ситуация внесет, но, в целом, самый главный вопрос, лично для меня: будет музыка хорошей или плохой.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

- 17 лет назад вы создали «Национальную Музыкальную Корпорацию». Какие цели и задачи у вашей организации сейчас?

- У меня цель — красиво отпраздновать 25-летие, а там посмотрим.