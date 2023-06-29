Кто из сбежавших звезд снова рвется в Россию

Недавно ведущая Татьяна Лазарева* в беседе с Лаймой Вайкуле призналась, что уверена в том, что вернется в Россию. И у нее есть ощущение, что ее жизнь в Испании временная. По словам Татьяны Лазаревой*, такие настроения характеры для многих ее коллег по цеху. И они не могут ассимилироваться на чужбине, поскольку внутренне ждут возвращения домой.
Да и к тому же нашим гражданам, не владеющим иностранным языком в совершенстве, не так-то просто найти свою нишу за границей. Конечно, Татьяна Лазарева* не единственная, кому уже не мил «берег турецкий», а точнее, испанский. Давайте вспомним, кто еще из наших знаменитостей недавно просился домой или же только мечтает об этом.
Анатолий Чубайс
Из свежих новостей: в СМИ внезапно заговорили о перспективах предполагаемого возвращения в Россию политика Анатолия Чубайса. К слову, недавно представитель политического эстеблишмента, живущий сейчас в Израиле, заговорил об устойчивости российской экономики в нынешних условиях. Есть мнение, что таким образом он сигнализирует о готовности вернуться обратно.
Анатолий Чубайс. Фото: Global Look Press
Как рассказал экономический эксперт и депутат Госдумы Михаил Делягин, Чубайс может вернуться в Москву в любое время. У него нет статуса иностранного агента, политический деятель не высказывался о стране плохо. Более того, по мнению спикера, Анатолий Чубайс даже может вновь занять высокий пост.
Даня Милохин
Буквально неделю назад блогер Даня Милохин признался, что не против возвращения в Москву. Об этом Даня заявил своим подписчикам в соцсетях.
Тиктокер говорил о вероятности возвращения на Родину, однако не уточнял сроки. Видимо, хотел найти единомышленников…
«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», — ответил тогда Даня на вопрос о предполагаемом возврате.
Однако особой поддержки ни среди селебрити, ни среди рядовых граждан Даня не нашел и решил повременить с «триумфальным возвращением».
Даня Милохин. Фото: Global Look Press
«Я недавно пустил слух, что могу вернуться в Москву. И меня напугало то, что Первый канал ярко отреагировал на эти слова. Мне показалось, что они очень не хотят, чтобы я возвращался. Поэтому пока повременю, чуваки. Пока боюсь», — недавно заявил Даня.
Впрочем, когда Даня Милохин в паре с Евгенией Медведевой участвовал в шоу «Ледниковый период», Первый канал с него пылинки сдувал. Но все изменилось, когда Милохин заявил, что просто устал от проекта и покинул его в разгар съемок.
После этого не только Первый канал решил больше не связываться с ним. А когда он отметился еще одним отнюдь не патриотическим жестом, от блогера отвернулась значительная часть подписчиков.
А Даня меж тем устраивал свою судьбу за границей: сначала решил попытать счастья в Америке, а затем перебрался в Дубай, где поселился у Моргенштерна*. Так блогер экономит на арендной плате.
Инстасамка
О своем намерении вернуться в Россию из Объединенных Арабких Эмиратов насовсем заявляла и певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева).
В 2022 году девушка говорила, что хочет работать, снимать клипы, а в Москве с этим могут возникнуть проблемы. Однако у других артистов они почему-то не возникли. Сейчас же Дарья осознала ошибочность своего решения и хочет все исправить.
«Снимем квартиру, обустроим базу, то есть студию, и будем приезжать сюда и к маме. Хотела бы тут остаться насовсем? Наверное, да, хотела бы», — призналась Инстасамка.
Инстасамка. Фото: Global Look Press
На пару дней блогер все-таки вернулась в столицу России — встретилась с главой «Лиги безопасного Интернета» Екатериной Мизулиной и пообещала ей переформатировать свое творчество для выступлений перед нашей аудиторией.
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Чулпан Хаматова
Актриса Чулпан Хаматова последнее время тоже не особо радует позитивной повесткой. В марте отменили спектакль в Новом Рижском театре с ее участием. Да и сейчас ничего не слышно о громких спектаклях, в которых задействована Чулпан Хаматова.
Инсайдеры сообщали, что в Латвии артистке приходится совсем туго. Если в России актриса получала по 250 000 рублей за один выход в театре, то теперь же о таких суммах придется забыть надолго. На днях актер Сергей Юшкевич, работавший когда-то с Чулпан в «Современнике», рассказал, что билеты на ее поэтические вечера продаются плохо, цены падают.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Масла в огонь подлила и актриса Оксана Сташенко, которая поведала журналистам, что у Чулпан Хаматовой был покровитель в театре «Современник», который якобы и помогал ей получать все большие роли.
Как видно, в Латвии такого заступника у артистки не нашлось. И поговаривают, что на самом деле актриса очень хотела бы вернуться в Россию. Но теперь сделать это будет очень трудно…
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.