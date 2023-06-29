Кто из сбежавших звезд снова рвется в Россию

Недавно ведущая Татьяна Лазарева* в беседе с Лаймой Вайкуле призналась, что уверена в том, что вернется в Россию. И у нее есть ощущение, что ее жизнь в Испании временная. По словам Татьяны Лазаревой*, такие настроения характеры для многих ее коллег по цеху. И они не могут ассимилироваться на чужбине, поскольку внутренне ждут возвращения домой.

Да и к тому же нашим гражданам, не владеющим иностранным языком в совершенстве, не так-то просто найти свою нишу за границей. Конечно, Татьяна Лазарева* не единственная, кому уже не мил «берег турецкий», а точнее, испанский. Давайте вспомним, кто еще из наших знаменитостей недавно просился домой или же только мечтает об этом.

Анатолий Чубайс

Из свежих новостей: в СМИ внезапно заговорили о перспективах предполагаемого возвращения в Россию политика Анатолия Чубайса. К слову, недавно представитель политического эстеблишмента, живущий сейчас в Израиле, заговорил об устойчивости российской экономики в нынешних условиях. Есть мнение, что таким образом он сигнализирует о готовности вернуться обратно.