«Поеду обратно»: ненавидящая россиян Татьяна Лазарева* хочет вернуться в Москву

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* сделала очередное скандальное заявление. На этот раз ненавидящая своих соотечественников так называемая телеведущая решила вернуться домой.

«У меня еще никак не отщелкнет ощущение, что вообще-то я здесь временно. Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу и поеду обратно в Москву. Я почему-то уверена, что вернусь», — заявила она.

При этом не факт, что Лазареву* примут домой поклонники. Телеведущая столько наговорила в адрес родины за последний год, что, возможно, ей это не простят.

Сейчас Лазарева* живет в Испании и пытается сводить концы с концами.

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* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.