Как сейчас выглядит могила Валентина Юдашкина

Прошло уже больше сорока дней с момента ухода из жизни модельера Валентина Юдашкина. После окончания этого срока его вдова уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что до конца лета.
Недавно же Марина Юдашкина поделилась в соцсетях снимком, где она запечатлена вместе с внуками в одном из развлекательных центров Дубая.
Женщина, одетая в белую рубашку и короткие шорты, выглядела свежей и отдохнувшей. Похоже, так на нее повлияла смена обстановки. Да и все-таки внуки не оставляют шансов впасть в уныние.
Подписчики пожелали семейству счастливого отдыха. В ОАЭ вместе с семьей сейчас находится и дочь модельера Галина.
Потихоньку боль от потери проходит. Да и на могиле самого Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище уже не так много цветов, как это было в первые дни после похорон. Сейчас там можно увидеть вазу с розами и несколько корзин с другими цветами.
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Вот так сейчас выглядит могила Валентина Юдашкина. Фото: Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Соседями» Валентина Юдашкина являются режиссер, бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович, актеры Борис Клюев и Борис Плотников. В пяти минутах ходьбы – захоронение Юрия Шатунова.
Кстати, к погосту не зарастает народная толпа. Возле захоронения Валентина Юдашкина по-прежнему можно увидеть много людей.
Напомним, знаменитый модельер ушел из жизни 2 мая после нескольких лет онкологии. Проводить его в последний путь приехали Владимир Машков, Николай Басков, Олег Газманов, Сергей Зверев и многие отечественные знаменитости.
Но больше всего внимания тогда было приковано к Алле Пугачевой, также появившейся на прощании с кутюрье. Ради того, чтобы проводить друга в последний путь, она приехала из Израиля.