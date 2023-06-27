Как сейчас выглядит могила Валентина Юдашкина

Прошло уже больше сорока дней с момента ухода из жизни модельера Валентина Юдашкина. После окончания этого срока его вдова уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что до конца лета.

Недавно же Марина Юдашкина поделилась в соцсетях снимком, где она запечатлена вместе с внуками в одном из развлекательных центров Дубая.

Женщина, одетая в белую рубашку и короткие шорты, выглядела свежей и отдохнувшей. Похоже, так на нее повлияла смена обстановки. Да и все-таки внуки не оставляют шансов впасть в уныние.

Подписчики пожелали семейству счастливого отдыха. В ОАЭ вместе с семьей сейчас находится и дочь модельера Галина.