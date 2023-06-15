«И будет вам денежное счастье!»: Роза Сябитова рассекретила способ привлечь в дом богатство

На люстре радиоведущей Аллы Довлатовой висят красные трусы. Алла уверена, что с помощью красивого нижнего белья она привлекает в дом деньги.
А ритуал с трусами, описанный, скорее в анекдотах, довольно эффективен. Об этом радиодива рассказала в своем интервью программе «Ты не поверишь» на канале НТВ.
Роза Сябитова: «Я просто много работаю в отличие от людей, которые надеются на обереги!»
Телеведущая Роза Сябитова тоже нашла способ приманить в семью финансовое благополучие. Правда, он не такой изощренный, как у Аллы Довлатовой…
«Один из главных принципов, которым я пользуюсь, - не тратить заработанные деньги. А что касается примет, то мне дарят различные сувениры, например, у меня есть денежный китайчонок, японская кошечка, индийский слон с поднятым хоботом. В кабинете на рабочем столе у меня висят монетки, - признается нашему изданию Роза Сябитова.
- В моей коллекции имеется и денежное дерево, на нем много настоящих купюр. И если мелочи нет, то ее можно взять оттуда».
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Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
- А как же насчет необычных способов привлечь богатство?
- Я уже не в том возрасте. Я использую их только в том случае, если мне нужно снять смешной видеоролик. Это вот, пожалуйста, что называется «Трусы на люстру – деньги в дом». У меня даже есть ролик с таким названием.
А вообще, я просто много работаю в отличие от людей, которые надеются только на обереги. Это чисто психосоматика, назовем это так.
Много трудитесь, не тратьте время на всякую ерунду. И будет вам денежное счастье!
Людмила Поргина: «У нас большущая веселая компания!»
А вот актриса Людмила Поргина не пользуется никакими денежными оберегами. В свое время ее муж, знаменитый актер Николай Караченцов хорошо зарабатывал и практически ежедневно делал ей подарки. Так что Людмила Андреевна никогда ни в чем не нуждалась.
И даже теперь, когда мужа не стало, актриса не спешит обращаться к приметам и ритуалам. А поддерживать хороший уровень жизни ей помогает любящая семья.
Людмила Поргина. Фото: Анастасия Плешакова/ КП
«У меня есть сын, невестка, трое внуков, друзья. У нас большущая веселая компания. Так что у нас все хорошо», - объясняет Людмила Поргина.
- И вместо того чтобы пользоваться денежными ритуальчиками…
- Мы приглашаем гостей, чтобы веселиться и радоваться жизни!