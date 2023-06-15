«И будет вам денежное счастье!»: Роза Сябитова рассекретила способ привлечь в дом богатство

На люстре радиоведущей Аллы Довлатовой висят красные трусы. Алла уверена, что с помощью красивого нижнего белья она привлекает в дом деньги.

А ритуал с трусами, описанный, скорее в анекдотах, довольно эффективен. Об этом радиодива рассказала в своем интервью программе «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Роза Сябитова: «Я просто много работаю в отличие от людей, которые надеются на обереги!»

Телеведущая Роза Сябитова тоже нашла способ приманить в семью финансовое благополучие. Правда, он не такой изощренный, как у Аллы Довлатовой…

«Один из главных принципов, которым я пользуюсь, - не тратить заработанные деньги. А что касается примет, то мне дарят различные сувениры, например, у меня есть денежный китайчонок, японская кошечка, индийский слон с поднятым хоботом. В кабинете на рабочем столе у меня висят монетки, - признается нашему изданию Роза Сябитова. - В моей коллекции имеется и денежное дерево, на нем много настоящих купюр. И если мелочи нет, то ее можно взять оттуда».

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