Чтобы деньги водились: Довлатова рассказала, что нужно сделать с трусами - принесут прибыль в дом

Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла секрет финансового благополучия. Оказывается, чтобы деньги водились в семье, нужно повесить на люстру дома красные трусы. Об этом способе прибыли звезда узнала несколько лет назад, с тех пор в ее интерьере всегда присутствует этот элемент нижнего белья.

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Причем, развешивать нужно не кружевное и не мужское исподнее. То есть к выбору трусов для люстры Алла подходит крайне щепетильно. И даже свою 6-летнюю дочку к этому приучила – такая домашняя магия Маше очень понравилась.

По материалам сайта НТВ