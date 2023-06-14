«Распечатаю фотографию Тины Канделаки»: Прохор Шаляпин поделился способом, как быстро разбогатеть

Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла секрет, как привлечь в дом финансовое благополучие. Оказывается, чтобы в вашей семье водились денежки, нужно вешать на люстру красные трусы. По словам Аллы, она следует этому ритуалу уже на протяжении нескольких лет.
Певец Прохор Шаляпин тоже знает секрет финансового успеха, которым поделился и с Teleprogramma.pro. Правда, он начал разговор с другой темы…
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«Сейчас увидел интервью Тины Канделаки, которая открыто говорит о своих заработках. Мы все привыкли к тому, что люди, зарабатывающие больше 99% россиян, все-таки скрывают свои доходы, чтобы не раздражать окружающих.
Но сама Канделаки признается, что ее официальная зарплата – 268 миллионов рублей в год. И это не считая неофициальных доходов, участия в корпоративах. Увидев эту информацию, я подумал: «На кого я учился?», «Где пригодился?», - говорит Прохор Шаляпин.
Тина, безусловно, талантливая девушка, которая мне очень нравится. Я всегда восхищался ее умом, остроумием. Но вот насколько много она зарабатывает для сферы медиаиндустрии… С другой стороны, это очень круто, есть к чему стремиться».
Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
- Наверное, у Тины Канделаки тоже есть собственные секретные приметы, как заманить богатство в свою жизнь... А вы могли бы поделиться своими личными ритуалами для привлечения денег?
- У меня дома есть жаба, брюшко которой надо гладить, чтобы пришли деньги. Как ни странно, жаба – это символ благополучия и богатства.
Кроме того, когда вы видите молодой месяц, обязательно нужно погреметь перед ним мелочью. И по мере того, как месяц будет расти, ваше благосостояние будет улучшаться.
Также у артистов существует примета, связанная с заработками. Чтобы было много концертов, гастролей и работы, следует класть свои афиши под ковер и топтаться по ним. А еще у меня дома всю жизнь висит подкова, привлекающая удачу.
Но при этом я не настолько богат, как хотелось бы (Смеется). Распечатаю фотографию Канделаки, думаю, что она принесет мне деньги и счастье. (Смеется)