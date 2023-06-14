«Распечатаю фотографию Тины Канделаки»: Прохор Шаляпин поделился способом, как быстро разбогатеть

- Наверное, у Тины Канделаки тоже есть собственные секретные приметы, как заманить богатство в свою жизнь... А вы могли бы поделиться своими личными ритуалами для привлечения денег?

- У меня дома есть жаба, брюшко которой надо гладить, чтобы пришли деньги. Как ни странно, жаба – это символ благополучия и богатства.

Кроме того, когда вы видите молодой месяц, обязательно нужно погреметь перед ним мелочью. И по мере того, как месяц будет расти, ваше благосостояние будет улучшаться.

Также у артистов существует примета, связанная с заработками. Чтобы было много концертов, гастролей и работы, следует класть свои афиши под ковер и топтаться по ним. А еще у меня дома всю жизнь висит подкова, привлекающая удачу.

Но при этом я не настолько богат, как хотелось бы (Смеется). Распечатаю фотографию Канделаки, думаю, что она принесет мне деньги и счастье. (Смеется)