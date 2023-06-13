«Не считаю ее великой»: Шаляпин выдал свою правду про Пугачеву

Певец Прохор Шаляпин, настоящее имя которого - Андрей Захаренков, высказался об уехавшей из страны Алле Пугачевой. Артист считает, что творчество Примадонны исчезнет со временем, поскольку не представляет особенной ценности по сравнению с народной или классической культурой. Сам он не относится к исполнительнице хитов «Любовь, похожая на сон» и «Позови меня с собой» как к великой звезде.

«Все говорят, мол, Алла Пугачева - великая. Нет. Я не считаю ее великой. Великие люди, на мой взгляд, те, кто на передовой защищают честь России. Великие люди - это наши полководцы, которые меняют ход истории», - воздал по заслугам Шаляпин.

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Певец считает, что с годами людей будет интересовать не творчество нынешних эстрадных звезд, а лишь детали из личной сферы наподобие количества мужей или конфликтов.

По материалам сайта kp.ru