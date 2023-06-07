«Зажмут посередине две тетки, и ничего не сделаешь!»: Шаляпин заступился за российские поезда после критики Лисовца

Модный стилист Владислав Лисовец оказался в центре скандала, после того как на своей личной странице в соцестях раскритиковал российские поезда. Он путешествовал из Крыма в Москву и остался недовольным теми условиями, которые предлагает этот вид транспорта.

Так, Лисовец отметил, что в поезде столкнулся с матом, хамством пассажиров, а также неприятным запахом котлет с картошкой. А еду, которую продают на остановках, назвал и вовсе отвратительной. Он считает, что ей можно кормить только собак.

Teleprogramma.pro попросила наших звезд рассказать о своем опыте путешествии на поездах. И кажется, что Владислав Лисовец и наши собеседники живут в параллельной Вселенной.

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Прохор Шаляпин: «Я получаю огромное удовольствие от поездов»

Так, певец Прохор Шаляпин называет поезда своим любимым видом транспорта. И если нужно ехать на концерт около суток, то он с удовольствием выбирает их.