«Зажмут посередине две тетки, и ничего не сделаешь!»: Шаляпин заступился за российские поезда после критики Лисовца

Модный стилист Владислав Лисовец оказался в центре скандала, после того как на своей личной странице в соцестях раскритиковал российские поезда. Он путешествовал из Крыма в Москву и остался недовольным теми условиями, которые предлагает этот вид транспорта.
Так, Лисовец отметил, что в поезде столкнулся с матом, хамством пассажиров, а также неприятным запахом котлет с картошкой. А еду, которую продают на остановках, назвал и вовсе отвратительной. Он считает, что ей можно кормить только собак.
Teleprogramma.pro попросила наших звезд рассказать о своем опыте путешествии на поездах. И кажется, что Владислав Лисовец и наши собеседники живут в параллельной Вселенной.
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Прохор Шаляпин: «Я получаю огромное удовольствие от поездов»
Так, певец Прохор Шаляпин называет поезда своим любимым видом транспорта. И если нужно ехать на концерт около суток, то он с удовольствием выбирает их.
«Я и сплю там прекрасно. Я не понимаю, когда люди говорят, что не могут уснуть в поезде, а я же — наоборот. Меня укачивает под «чух-чух-чух», и я засыпаю, мечтаю, слушаю музыку, смотрю в окошко на нашу красивую матушку-Россию, — поясняет Прохор.
«Конечно, важно, каким классом вы едете. Безусловно, я предпочитаю ездить хотя бы в СВ. Сейчас очень много вагонов, когда у тебя отдельная лежанка.
Например, я ездил в Жигулевский национальный парк, где поправлял здоровье, «Волжским экспрессом». У меня было отдельное шикарное купе, собственный туалет, душ и широкая кровать. И я с таким удовольствием путешествовал.
Проводники очень обходительны со мной. Меня всегда узнают, наливают чай. И я получаю огромное удовольствие от поездов».
Прохор Шаляпин в купе поезда. Фото: личный архив
— А не думаете ли вы о том, что самолетом добираться быстрее?
— Мне легче в поезде потрястись день, чем я час в самолете буду испытывать ужас. Я не могу понять, как люди летают в Питер, если можно сесть на «Сапсан». Я читал, что через пару лет РЖД запускают поезд, который будет идти до Санкт-Петербурга всего два часа.
Я в детстве мечтал быть водителем трамвая, я люблю метро. Транспорт на рельсах надежный, понимаете. Он на земле!
Ты можешь выйти из поезда на остановке, а в самолете деваться некуда. Если ты летишь экономклассом, то тебя вдруг зажмут две тетки, и ты ничего не можешь с этим сделать. Ты просто сидишь посерединке и молишься.
Татьяна Буланова рассказала, почему любит поезда
По словам Татьяны Булановой, она любит ездить поездом больше, чем самолетом. Путешествовать предпочитает первым классом. Навязчивые поклонники, жаждущие пообщаться с любимой певицей под стук колес и добиться эффекта случайного попутчика, ее также не беспокоят.
Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press
«Нет, мои поклонники очень корректные, воспитанные, поэтому никаких проблем не возникает», — отмечает Татьяна.
А какой вид транспорта предпочитаете вы?