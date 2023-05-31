Деревенский стиль теперь в топе: Лисовец назвал неожиданный тренд на лето 2023-го

«Вязаные майки, жакеты и сумки, вещи из льна и кружева, соломенные шляпы и бейсболки, то есть такой кантри-стиль, деревенский. Надевайте то, что мысленно откидывает вас за город, в деревню», — рассказал стилист.

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Лисовец также рекомендовал сочетать в таком образе жесткую обувь. Это могут быть тяжелые ботинки или сапоги-казаки. А если кому-то важно знать, какие оттенки в моде, то стилист признался, что выбирать можно любой цвет, но особенно хорошо будут выглядеть приглушенные тона, пишет News.ru.