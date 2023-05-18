Как сейчас себя чувствует Глеб Панфилов – последние новости

В состоянии режиссера Глеба Панфилова наблюдается положительная динамика. Об этом Teleprogramma.pro рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, который постоянно находится на связи с семьей мастера экрана. Глеб Панфилов в сознании.
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Марк Варшавер. Фото: Кристина Безбородова/ КП
«Состояние, слава Богу, удовлетворительное, более-менее хорошее, - отметил Марк Варшавер.
- Глеб Анатольевич сразу и говорил, и все понимал, и мог что-то написать от руки, а это уже здорово. Ведь при инсульте человек вообще не говорит ничего. Сейчас рядом с Глебом Анатольевичем постоянно находится сын.
Врачи с большой надеждой говорят, что все будет хорошо. Только положительные прогнозы!»
Напомним, Глеб Панфилов был госпитализирован в прошлый четверг в институт Склифосовского с инсультом. Также врачи диагностировали у него пневмонию.
Кроме того, по сообщениям СМИ, режиссер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее его состояние оценивалось как тяжелое.