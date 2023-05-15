Еще один диагноз: Глеб Панфилов остается в больнице

Известный режиссер и сценарист Глеб Панфилов пока остается в больнице. Его госпитализировали на днях с инсультом, однако последние новости неутешительны: 88-летнему режиссеру поставили еще один диагноз. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, в ходе лечения стало ясно, что у Панфилова развилась пневмония, что, разумеется, не облегчает его состояния.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, несколько дней назад Глеб Панфилов был госпитализирован в институт Склифосовского — после неудачного падения у него образовался инсульт головного мозга.

По материалам издания «РИА ФАН» и телеканала «Звезда»