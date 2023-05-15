Похожа на мумию: как Наталья Андрейченко пришла к таким результатам

Общественность бурно обсуждает недавнее фото 67-летней актрисы Натальи Андрейченко, которое она разместила у себя в соцсетях. На этом снимке артистка выглядит болезненно исхудавшей, ее щеки ввалились, а лицо, обтянутое кожей, невольно ассоциируется с мумией.

В Интернете пользователи Сети пишут, что такой образ Натальи — закономерный результат ее бесконечных экспериментов с внешностью и организмом. Teleprogramma.pro вспоминает, на что шла артистка ради возможности всегда оставаться «леди Совершенством».

Как Наталья Андрейченко похудела на 15 килограммов

Первый такой крупный эксперимент случился, когда начались съемки фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Ради главной роли в этой картине актриса всего лишь за две недели похудела на 15 килограммов.

Режиссер ленты Леонид Квинихидзе вспоминал, как долго не мог найти Мэри Поппинс для своего фильма. Однако все, как это обычно бывает, решил случай. Однажды его пригласил в гости композитор Максим Дунаевский, который в ту пору встречался с Натальей Андрейченко (Впоследствии он женился на ней).

Во время застолья зашел разговор и о съемках. Максим Дунаевский, конечно, предложил кандидатуру своей возлюбленной, на что режиссер ответил: «Наташа, ты сыграла в «Сибириаде», для меня ты настоящая русская красавица, плотная женщина, кровь с молоком. А ведь мне нужна леди Совершенство».

(В ту пору Наталья Андрейченко действительно обладала пышными формами. И особенно хорошо это видно как раз в фильме «Сибириада»).