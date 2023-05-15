Похожа на мумию: как Наталья Андрейченко пришла к таким результатам

Общественность бурно обсуждает недавнее фото 67-летней актрисы Натальи Андрейченко, которое она разместила у себя в соцсетях. На этом снимке артистка выглядит болезненно исхудавшей, ее щеки ввалились, а лицо, обтянутое кожей, невольно ассоциируется с мумией.
В Интернете пользователи Сети пишут, что такой образ Натальи — закономерный результат ее бесконечных экспериментов с внешностью и организмом. Teleprogramma.pro вспоминает, на что шла артистка ради возможности всегда оставаться «леди Совершенством».
Как Наталья Андрейченко похудела на 15 килограммов
Первый такой крупный эксперимент случился, когда начались съемки фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Ради главной роли в этой картине актриса всего лишь за две недели похудела на 15 килограммов.
Режиссер ленты Леонид Квинихидзе вспоминал, как долго не мог найти Мэри Поппинс для своего фильма. Однако все, как это обычно бывает, решил случай. Однажды его пригласил в гости композитор Максим Дунаевский, который в ту пору встречался с Натальей Андрейченко (Впоследствии он женился на ней).
Во время застолья зашел разговор и о съемках. Максим Дунаевский, конечно, предложил кандидатуру своей возлюбленной, на что режиссер ответил: «Наташа, ты сыграла в «Сибириаде», для меня ты настоящая русская красавица, плотная женщина, кровь с молоком. А ведь мне нужна леди Совершенство».
(В ту пору Наталья Андрейченко действительно обладала пышными формами. И особенно хорошо это видно как раз в фильме «Сибириада»).
Наталья Андрейченко в фильме «Сибириада». Фото: кадр из фильма
Андрейченко поинтересовалась, сколько времени у нее осталось. Леонид Квинихидзе ответил, что сроки поджимают, а съемки должны начаться через две недели. Каково же было его удивление, когда спустя полмесяца Наталья появилась перед ним невероятно постройневшей.
Конечно, у режиссера даже не оставалось сомнений, кого же брать на главную роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Правда, свой секрет красоты актриса тогда так и не раскрыла.
Но, наверное, именно в тот момент поняла, что всегда хочет быть стройной и вызывать восхищенные мужские взгляды. С возрастом она, конечно, не изменила своего мнения.
Чтобы держать вес в норме, Наталья Андрейченко начала практиковать лечебное голодание. Так, без еды она могла продержаться около 15 дней. В одном из своих интервью актриса уверяла, что пользуется таким методом только под присмотром специалиста.
По ее словам, за время голодания из организма выводятся все токсины, и отчасти таким образом она добивается омолаживающего эффекта.
Более щадящие варианты — это огуречная и кефирно-яблочная диета. Смысл первой заключается в том, что каждый день нужно съедать до двух килограммов огурцов и ничего, кроме этих овощей. Что же касается второй диеты, то в этом случае рацион человека должен состоять из литра кефира и двух-трех яблок.
И как делала пластические операции
Конечно, актриса заботилась не только о своей фигуре, но и о своем лице. С появлением первых признаков старения она стала прибегать и к пластической хирургии. На первую пластику Наталья Андрейченко решилась, когда, будучи замужем за режиссером Максимилианом Шеллом, проживала в США.
Вот так Наталья Андрейченко выглядит на недавно сделанном снимке. Фото: соцсети
Как пишут СМИ, благодаря достижениям медицины она избавлялась от мимических морщин, носогубных складок, занималась коррекцией и увеличением объема губ. Но, видимо, не все операции оказывались удачными. Актриса регулярно попадала в список звезд, ставших жертвами неудачной пластики.
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Как актриса практикует сыроедение и духовные практики
Уже много лет Наталья Андрейченко живет в Мексике, где в доме на побережье Карибского моря открыла духовный центр. Его могут посетить все желающие. Там Наталья лично ведет занятия по йоге, медитации, философии и здоровому образу жизни.
По сообщениям прессы, она также практикует лечебное голодание и сыроедение, и в определенные дни питается энергией космоса. Поэтому неудивительно, почему на фото Андрейченко выглядит такой исхудавшей…
Кстати, врачи не советуют присоединяться к лагерю сыроедов, поскольку эта система питания не сбалансирована. Особенно она не рекомендуется детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Но видимо, актриса лучше знает, как ей жить, и не слушает ничьих советов.
Наталья Андрейченко. Фото: Global Look Press
Сама Наталья Андрейченко в интервью «Комсомольской правде» рассказывала, что встала на духовный путь и заинтересовалась йогой еще тогда, когда пережила две клинические смерти — в 24 и 34 года. Актрису сбила машина. После автокатастрофы врачи не давали ей никаких шансов, прогнозируя, что артистка будет обездвижена навсегда. Но занятия йогой помогли ей вернуться к полноценной жизни.
Ну а потом в судьбе Натальи случились два болезненных развода — с Максимом Дунаевским и Максимилианом Шеллом, — предательство сына, который снял с ее счета все деньги, и много других перипетий…
Вполне закономерно, что артистка уехала в Мексику, подальше от всех, где, по собственным словам, нашла формулу душевного равновесия и вынесла главные уроки: важно отдавать свою любовь, энергию и знания тем, кто тебя действительно любит, научиться говорить «нет», начинать и заканчивать день с благодарности, прощать и отпускать, выбрасывать хлам из головы, не осуждать других и научиться делать собственный выбор.