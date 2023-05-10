Лицо натянуто как маска, губы расплющило: что стало с первой красавицей советского кино Натальей Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко третьего мая отметила свое 67-летие. Известная своими ролями в ставших культовыми фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», Наталья Андрейченко заметно изменилась за прожитые годы.

Одна из самых красивых актрис советского кино отчаянно не хотела стареть и всеми силами сберегала молодость и красоту. Судя по всему, Наталья Андрейченко часто обращалась к пластическим хирургам. С возрастом ее лицо превратилось в натянутую на каркас маску, губы расплющило. В микроблоге Наталья Андрейченко разместила снимок, на котором крупным планом показала свое лицо. От былой красоты не осталось и следа.

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