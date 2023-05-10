«Взял с собой раскладушку»: Алексей Ягудин рассказал об уходе из дома

Одна из любимых песен олимпийского чемпиона Алексея Ягудина - легендарная композиция «Как молоды мы были». Под нее он катается на многих своих выступлениях, в том числе на гала-вечере Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном». За одно катание Алексей будто проживает всю жизнь с ее взлетами и падениями, горестями и надеждами, предательствами и любовью.
В разговоре с журналистами фигурист отметил, что песня «Как молоды мы были» погружает его в воспоминания о пройденных отрезках судьбы, например, о периоде, когда он только начинал заниматься фигурным катанием в родном Петербурге.
Тогда будущий чемпион мечтал стать постарше и самостоятельно принимать решения. Однажды в порыве юношеского максимализма он даже ушел из дома в квартиру, которую приобрел для своих родителей. В то время там вовсю шел ремонт.
«Я взял с собой раскладушку и жил в этом ремонте, хотел быть взрослым, - отметил фигурист. - Сейчас я хоть и в душе ребенок, но головой хочу вернуться в то время, притом что меня учили снимать розовые очки. Стараюсь ходить без них».
По словам Алексея, для него также бесценен опыт работы с Татьяной Тарасовой. Именно под ее руководством он и стал олимпийским чемпионом. Но сейчас у Алексея Ягудина другие приоритеты в жизни.
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Алексей Ягудин. Фото: Global Look Press
«Семья, собаки: одна, которая все разносит, другая - прикольная, спокойная, красавица-жена, дочки, абсолютно разные направления для развития. Недавно вот приехал с киношных проб, - сказал спортсмен. - В жизни появляется что-то другое, и, конечно, ты извлекаешь ценные моменты уже из новых процессов».
По словам Алексея, исполняя свои номера под песню «Как молоды мы были», он хочет показать, что каждый миг нашей жизни бесценен.
«Мне особенно дороги моменты, проведенные с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Строчки из песни и про цветы на дорогах земли, и про ошибки друзей, - это все про нашу жизнь, которую мы не простим никогда. Но мы внутренне растем и в неприятные моменты», - пояснил фигурист.