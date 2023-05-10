«Взял с собой раскладушку»: Алексей Ягудин рассказал об уходе из дома

Одна из любимых песен олимпийского чемпиона Алексея Ягудина - легендарная композиция «Как молоды мы были». Под нее он катается на многих своих выступлениях, в том числе на гала-вечере Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном». За одно катание Алексей будто проживает всю жизнь с ее взлетами и падениями, горестями и надеждами, предательствами и любовью.

В разговоре с журналистами фигурист отметил, что песня «Как молоды мы были» погружает его в воспоминания о пройденных отрезках судьбы, например, о периоде, когда он только начинал заниматься фигурным катанием в родном Петербурге.

Тогда будущий чемпион мечтал стать постарше и самостоятельно принимать решения. Однажды в порыве юношеского максимализма он даже ушел из дома в квартиру, которую приобрел для своих родителей. В то время там вовсю шел ремонт.