Ягудин заступился за Тарасову и резко ответил отцу Трусовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не смолчал на претензии отца Александры Трусовой, занявшей второе место на Олимпиаде. Отец фигуристки потребовал, чтобы Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой запретили комментировать выступления его дочери на Первом канале. По мнению Ягудина, подобное требование – нонсенс.
«Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?» - выказался спортсмен о необоснованности претензий.
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Кроме того, он подчеркнул, что не позволит критиковать своего наставника – Татьяну Тарасову.
«Я готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю», - приводит слова Ягудина издание Аrgumenti.ru.