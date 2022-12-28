Ягудин заступился за Тарасову и резко ответил отцу Трусовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не смолчал на претензии отца Александры Трусовой, занявшей второе место на Олимпиаде. Отец фигуристки потребовал, чтобы Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой запретили комментировать выступления его дочери на Первом канале. По мнению Ягудина, подобное требование – нонсенс.

«Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?» - выказался спортсмен о необоснованности претензий.