Подруга Вячеслава Зайцева Лучана Гарафутдинова: «Шучу про себя, что Хусаиновы продают билеты на похороны модельера»

Общественность скорбит об уходе Вячеслава Зайцева. Модельер, умерший из-за желудочного кровотечения, провел свои последние минуты в подмосковной больнице в Щелково. Скорую помощь для него вызвал помощник Олег, который помогал Вячеславу Михайловичу по дому.

Как рассказал СМИ бизнесмен Вадим Хусаинов, представляющийся другом Вячеслава Зайцева, именно через Олега он и сам общался с модельером. На 9 мая в деревне Каблуково планировалось мероприятие, на которое кутюрье хотел собрать своих друзей. Но у судьбы были свои планы…

Меж тем вокруг ухода Вячеслава Зайцева рождается много слухов и сплетен, как и было при его жизни! Например, Телеграм-канал Mash опубликовал информацию, что в больницу с Вячеславом Зайцевым приехал неизвестный человек, представившийся его помощником, попросил заснять, как модельеру делают КТ, но его просьбам не вняли. Что это был за мужчина, никто не знает.

Как пишет ресурс, никого из родных рядом с Вячеславом Михайловичем в этот момент не было.

Кто все-таки был рядом с Вячеславом Зайцевым последние дни? И как он себя чувствовал перед закатом жизни? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила подруга модельера Лучана Гарафутдинова.

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