Подруга Вячеслава Зайцева Лучана Гарафутдинова: «Шучу про себя, что Хусаиновы продают билеты на похороны модельера»

Общественность скорбит об уходе Вячеслава Зайцева. Модельер, умерший из-за желудочного кровотечения, провел свои последние минуты в подмосковной больнице в Щелково. Скорую помощь для него вызвал помощник Олег, который помогал Вячеславу Михайловичу по дому.
Как рассказал СМИ бизнесмен Вадим Хусаинов, представляющийся другом Вячеслава Зайцева, именно через Олега он и сам общался с модельером. На 9 мая в деревне Каблуково планировалось мероприятие, на которое кутюрье хотел собрать своих друзей. Но у судьбы были свои планы…
Меж тем вокруг ухода Вячеслава Зайцева рождается много слухов и сплетен, как и было при его жизни! Например, Телеграм-канал Mash опубликовал информацию, что в больницу с Вячеславом Зайцевым приехал неизвестный человек, представившийся его помощником, попросил заснять, как модельеру делают КТ, но его просьбам не вняли. Что это был за мужчина, никто не знает.
Как пишет ресурс, никого из родных рядом с Вячеславом Михайловичем в этот момент не было.
Кто все-таки был рядом с Вячеславом Зайцевым последние дни? И как он себя чувствовал перед закатом жизни? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила подруга модельера Лучана Гарафутдинова.
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Лучана Гарафутдинова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Братья Хусаиновы постоянно устраивали все эти пиршества!»
Многие, наверняка, помнят ее по скандальной истории со съемками роликов в Тик-Токе с участием модельера. Тогда семью Гарафутдиновых обвинили в том, что, делая подобные видео, они выставляют мэтра моды в невыгодном свете.
Семейство, конечно, опровергло все обвинения, рассказав прессе, что дружат с Вячеславом Михайловичем на протяжении многих лет и не имеют корыстных целей.
По словам Лучаны Гарафутдиновой, последний раз они общались с Вячеславом Зайцевым чуть меньше месяца назад по видеосвязи.
«Мы потом вернулись из отъезда, как раз хотели встретиться и узнали эту печальную новость», - пояснила Лучана.
- Знакомы ли вы с помощником Олегом, который находился рядом с Вячеславом Зайцевым последние дни?
- Конечно, мы с Олегом всегда были на связи. Если бы не он, то общаться со Славочкой было бы очень сложно. Олег подавал Вячеславу Михайловичу телефон, передавал все приветы.
- В СМИ говорят, что помощники Вячеслава Михайловича чуть ли не отгородили его от всех…
- Нам, наоборот, во всем помогали, даже способствовали тому, чтобы мы могли выйти с ним на связь, отправить сообщение.
- Как чувствовал себя Вячеслав Михайлович последние дни?
- Последнее время мы в основном общались по видео, поэтому очень сложно сказать о его самочувствии. Но мне кажется, его слишком задергали на мероприятиях. Братья Хусаиновы постоянно устраивали все эти пиршества.
Я все время думала о том, что Вячеславу Михайловичу все-таки сложновато постоянно присутствовать на каких-то событиях.
В его-то состоянии лучше было бы находиться на хорошем режиме и строго его соблюдать. Но мы же не можем постоянно быть рядом и диктовать свои условия.
Вячеслав Зайцев. Фото: Владимир Веленгурин/ КП
- Вы придете на прощание с Вячеславом Зайцевым?
- Да. Кстати, мне многие звонят, пытаются передать венки.
Я подшучиваю про себя, что, наверное, Хусаиновы продают билеты на похороны. Им все-таки нужно успеть еще что-то заработать. Конечно, на самом деле это все страшно, но это все так…