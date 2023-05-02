СМИ: Вячеслава Зайцева похоронят в Подмосковье

30 апреля ушел из жизни Вячеслав Зайцев. Он был большим человеком в мире русской моды. Однако в последние годы жизни модельер уже не двигался. Его привозили в кресле-каталке на мероприятия. Он практически разорвал все связи с сыном Егором. Свои последние дни кутюрье провел в окружении чужих людей.
Но после его смерти рядом с Зайцевым никого не осталось. Несколько дней тело лежало в морге и никто не приходил за ним.
Но таинственный источник из окружения модельера рассказал, что сын Зайцева все же занялся похоронами. Народного художника планируют похоронить на Здеховском кладбище в подмосковном Щелково.
«Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище. Его сын Егор уже был в морге, сейчас направляется в храм вблизи деревни Каблуково», — цитирует свой источник «РИА Новости».
По неподтвержденным данным, похороны Зайцева пройдут 4 мая в подмосковном Щелково в 12:00.