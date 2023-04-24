В какую сумму Зепюр Брутян обойдутся предстоящие роды в Москве

Актриса Зепюр Брутян опубликовала новый снимок в соцсетях, где показала себя на позднем сроке беременности. Скорее всего, актриса будет рожать в элитном клиническом госпитале «Лапино», поскольку пару нередко видели там на консультациях.
В этом медицинском учреждении большое внимание уделяется ведению родов женщины.
Так, на сайте клиники можно увидеть информацию, что все роды проходят в индивидуальных боксах, каждый из которых оснащен душевой и туалетом, а также всем необходимым оборудованием. В час икс рядом может присутствовать партнер.
После родов женщина от трех до пяти дней находится в индивидуальной послеродовой палате. В клиническом госпитале предполагается шестиразовое питание.
Палаты делятся на несколько классов: «стандарт», «домашние роды», «люкс» и «VIP».
На сайте можно найти информацию, что палата «VIP» — это индивидуальный послеродовой блок, состоящий из трех комнат: комнаты мамы, детской и комнаты для гостей.
В комнате мамы установлена специальная послеродовая кровать, оборудованная пультом для подъема спинки и защитными бортиками. В комнате стоит чайный столик, телевизор, шкаф и кресло для кормления малыша.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети
В детской есть диван, шкаф, детская кроватка и пеленальный столик. Вся мебель в палате выполнена из экологически чистых материалов и окрашена в нейтральные цвета.
Цены на ведение родов в элитном госпитале начинаются от 199 000 рублей. VIP-услуги стоят 1 435 000 рублей. В отдельную стоимость входят домашние роды (150 тысяч рублей) и оперативные роды (кесарево сечение), которые также обойдутся супругам в ту же сумму.
Понятно, что супруг Зепюр Брутян, Павел Прилучный, не пожалеет денег на любимую жену и воспользуется VIP-пакетом. Предполагается, что ребенок пары появится на свет в конце весны.