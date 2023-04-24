В какую сумму Зепюр Брутян обойдутся предстоящие роды в Москве

Актриса Зепюр Брутян опубликовала новый снимок в соцсетях, где показала себя на позднем сроке беременности. Скорее всего, актриса будет рожать в элитном клиническом госпитале «Лапино», поскольку пару нередко видели там на консультациях.

В этом медицинском учреждении большое внимание уделяется ведению родов женщины.

Так, на сайте клиники можно увидеть информацию, что все роды проходят в индивидуальных боксах, каждый из которых оснащен душевой и туалетом, а также всем необходимым оборудованием. В час икс рядом может присутствовать партнер.