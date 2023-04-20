Беременная Брутян в платье в облипку «запорхала» на кухне с цветами: Прилучный окутал заботой и вниманием

Для молодой актрисы этот ребенок будет первым. Она уже находится на последних сроках беременности. Прилучный старается радовать молодую жену. На этот раз он приехал домой с букетом роз. Зепюр в облегающем платье в рубчик сразу стала порхать на кухне и ставить букет в вазу. Артист заботливо принес вазу с водой. Будущая мама улыбалась. Она призналась, что купается в заботе.

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