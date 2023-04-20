Беременная Брутян в платье в облипку «запорхала» на кухне с цветами: Прилучный окутал заботой и вниманием

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он прославился благодаря сериалу «Мажор». Много лет рядом с ним была Агата Муцениеце, которая подарила ему сына Тимофея и дочку Мию. Однако после развода актер два года хранил молчание. А в 2022 году он женился на коллеге Зепюр Брутян. А теперь влюбленные ждут пополнение в семье.
Для молодой актрисы этот ребенок будет первым. Она уже находится на последних сроках беременности. Прилучный старается радовать молодую жену. На этот раз он приехал домой с букетом роз. Зепюр в облегающем платье в рубчик сразу стала порхать на кухне и ставить букет в вазу. Артист заботливо принес вазу с водой. Будущая мама улыбалась. Она призналась, что купается в заботе.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что у нее уже большой живот. Есть те, кто гадает, кто родится у пары. Многие склоняются, что будет девочка. Сама пара пока не раскрывала пол будущего ребенка. Однако они уже закупают одежду и все необходимое для крохи. Зепюр штудирует информацию о детях, чтобы быть подготовленной.