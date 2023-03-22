Сколько стоит роскошный особняк Анастасии Волочковой: риелтор назвал неожиданную цифру

На днях балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, что продает свою недвижимость в Астрахани, доставшуюся ей после развода с Игорем Вдовиным. Речь идет о 20 квартирах, о которых уже ранее упоминалось в СМИ.

В комментариях в Интернете подписчики Анастасии выразили опасение, что таким образом когда-нибудь она может продать и свой особняк в Николо-Урюпино. Правда, пока о таком желании артистка точно не сообщала. А если гипотетически она все же решится на продажу?

Teleprogramma.pro обратилась к эксперту по недвижимости Милане Левченко с просьбой оценить этот роскошный дом.