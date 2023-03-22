Сколько стоит роскошный особняк Анастасии Волочковой: риелтор назвал неожиданную цифру

На днях балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, что продает свою недвижимость в Астрахани, доставшуюся ей после развода с Игорем Вдовиным. Речь идет о 20 квартирах, о которых уже ранее упоминалось в СМИ.
В комментариях в Интернете подписчики Анастасии выразили опасение, что таким образом когда-нибудь она может продать и свой особняк в Николо-Урюпино. Правда, пока о таком желании артистка точно не сообщала. А если гипотетически она все же решится на продажу?
Teleprogramma.pro обратилась к эксперту по недвижимости Милане Левченко с просьбой оценить этот роскошный дом.
«Площадь особняка Анастасии Волочковой - 850 квадратных метров. Расположен дом в элитном поселке Николо-Урюпино, что всего в 13 км от московской кольцевой дороги.
На фасаде здания, над главной входной дверью, красуются инициалы «А.В.». Анастасия является обладательницей коттеджа в три этажа — с тремя спальнями, двумя будуарами, четырьмя ванными комнатами, каминной и даже бильярдной, - перечисляет Милана.
- По некоторым сведениям, приобретение особняка обошлось Волочковой в три миллиона долларов.
На территории участка есть гостевой дом в 200 квадратов и небольшая персональная баня. Группа ландшафтных дизайнеров разрабатывала проект и обустроила придомовую территорию с учетом всех пожеланий балерины. Артистка любит проводить там время на открытом воздухе».
- Милана, что интерьеры особняка могут сказать о самой Анастасии Волочковой?
- Благодаря своим размерам, интерьеру, элементам декора дом, созданный Анастасией, похож на театр или дворец. Этим она еще раз подчеркнула свою любовь к королевскому образу жизни.
Практически во всех комнатах есть оригинальные фрески, лепнины. Также украшены потолки по всему дому. А из холла на второй этаж ведет большая мраморная лестница с черными коваными перилами.
В зале на первом этаже находится белый рояль. Раньше его хозяином был Николай Басков, а это подарок Анастасии на новоселье. В комнатах много антикварных элементов декора — статуэтки, рамки для фотографий и картин, настольные часы, ажурные подсвечники и т.д.
Анастасия Волочкова не скрывает свой любви к себе, поэтому на стенах есть несколько картин с изображением ее самой. К слову, об этом говорит и множество зеркал в разных комнатах. Причем они обрамлены массивной позолоченной лепниной.
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Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
Спальня балерины выглядит, так словно тут раньше отдыхали королевские персоны. Да и сама артистка признается, что в ней чувствует себя принцессой. Над кроватью висит большая люстра в стиле ампир, несколько схожих бра по всей комнате, белая мебель и диван — все это действительно напоминает царские покои. Весь гарнитур сделан на заказ в Италии.
Продолжается линия с роскошным интерьером и в комнате дочери Ариадны. У нее также есть огромная фреска на всю стену — фея в синих оттенках. Девочка, как и мама, предпочитает белую мебель.
На третьем этаже находится бильярдная, где Анастасия иногда проводит время в компании знаменитых друзей. Также тут есть две барные зоны и домашние кинотеатры.
Напольное покрытие по всему дому — дорогая мраморная плитка. Чтобы уменьшить стук каблуков, артистка купила много больших эксклюзивных ковров и расстелила в самых «проходимых» зонах.
Милана Левченко. Фото: личный архив
- Сколько же может стоить такое великолепие?
- Если Анастасия решит продать свой дом, то он обойдется примерно от полутора до трех миллионов долларов. В рублях это до 230 миллионов.
Все будет зависеть от предпочтений будущего владельца — разделяет он такой же взгляд на интерьер или нет.
Несмотря на то, что Анастасия всеми силами пытается сделать из дома «дворец», не всем сейчас нравится подобный стиль.
Все больше людей сегодня отдают предпочтение более лаконичным, минималистичным интерьерам и фасадам. Редко случается так, что новый владелец ничего не меняет в стилистике дома прежнего хозяина. Каждый переделывает пространство под свои потребности.
Подробнее о деятельности Миланы Левченко можно узнать на ее странице во в Контакте и на ее Телеграм-канале, а также на официальном сайте эксперта Milanacom.ru