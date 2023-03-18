Исхудавшая Волочкова в роскошном алом платье поразила тонкой талией: фигура вдвое меньше

Анастасия Волочкова поразила поклонников своей внешностью. Бывшая прима-балерина Большого театра заметно похудела. Артистка примерила эффектное алое платье, умело подчеркнув тонкую талию. Почитатели обратили внимание на стройные щиколотки, заострившиеся локти и изящные запястья экс-возлюбленной бизнесмена Сулеймана Керимова.
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Анастасия Волочкова в алом платье. Фото: личный архив
«Эталон стройности», «Так исхудала!», «Не узнала даже сразу, думала ведущая прогноза погоды», «Стройная, как статуэточка», «Прелестница», «Не кормят совсем? Вот что значит на листьях салата сидеть», «Колбасу, маслице, белый хлебушек! Откормить надо», - пишут фолловеры.