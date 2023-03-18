Исхудавшая Волочкова в роскошном алом платье поразила тонкой талией: фигура вдвое меньше

Анастасия Волочкова поразила поклонников своей внешностью. Бывшая прима-балерина Большого театра заметно похудела. Артистка примерила эффектное алое платье, умело подчеркнув тонкую талию. Почитатели обратили внимание на стройные щиколотки, заострившиеся локти и изящные запястья экс-возлюбленной бизнесмена Сулеймана Керимова.

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