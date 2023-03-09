«Это любовь, несмотря ни на что!»: Валерия – об отношении к звездным мигрантам, Родине, «Маске» и маме

Певица Валерия эту весну проведет в праведных трудах. Так, в весенние месяцы вовсю идут съемки шоу «Маска», где она находится в составе жюри. А 21 апреля артистка даст большой юбилейный концерт в Crocus City Hall.

Недавно певица рассказала журналистам о готовящемся «сольнике», гендерных ролях в шоу «Маска» и здоровье мамы.

«Все остальные только потешаются, когда мы начинаем линчевать своих»

- Валерия, у вас скоро намечается большой сольный концерт…

- Я с нетерпением жду 21 апреля и приглашаю всех зрителей на свой праздник. И вроде как и нет особого желания отмечать день рождения, но в то же время для меня важнее сделать это концертом, спеть и новое, и старое, поделиться своими мыслями и чувствами. Но без ресторана тоже не обойдется. Хотя только в ресторане неинтересно.

- Не обойдемся без помощи дизайнера Игоря Чапурина. У нас будет много кутюрных костюмов, также будут привлечены театральные мастера.

- Вы остались со страной в тяжелое время и радуете своих зрителей. А как относитесь к нашим уехавшим звездам?

- Вы знаете, я считаю, что у каждого есть право выбора. Уехали и уехали! Зачем лишний раз муссировать эту тему? Я не думаю, что журналисты вообще должны это делать. Это наше внутреннее дело, а все остальные только потешаются, когда мы начинаем линчевать своих.

- А как же патриотизм?

- А все итак все понимают и делают правильные выводы. Но когда мы на глазах у изумленной публики перечисляем: «И вот этот, и вот этот, и вот этот…», а наши недруги говорят: «А вот у них все так плохо», мне кажется это неправильным.

- Зрители снова с удовольствием смотрят новый сезон шоу «Маска». Но в этот раз поклонники проекта выразили мнение, что в этот раз в нем больше женщин. На ваш взгляд, это действительно так?

- Вот уж не думала про гендерный состав. Мы не считали. Никогда так не подходили к нашим героям. Да и до сих пор непонятно, под какой маской женщина, а под какой – мужчина. У нас есть несколько масок, говоря о которых, мы до сих пор не пришли ни к какому выводу, потому что один выпуск артист поет мужским голосом, а второй – женским.