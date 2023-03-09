«Это любовь, несмотря ни на что!»: Валерия – об отношении к звездным мигрантам, Родине, «Маске» и маме

Певица Валерия эту весну проведет в праведных трудах. Так, в весенние месяцы вовсю идут съемки шоу «Маска», где она находится в составе жюри. А 21 апреля артистка даст большой юбилейный концерт в Crocus City Hall.
Недавно певица рассказала журналистам о готовящемся «сольнике», гендерных ролях в шоу «Маска» и здоровье мамы.
«Все остальные только потешаются, когда мы начинаем линчевать своих»
- Валерия, у вас скоро намечается большой сольный концерт…
- Я с нетерпением жду 21 апреля и приглашаю всех зрителей на свой праздник. И вроде как и нет особого желания отмечать день рождения, но в то же время для меня важнее сделать это концертом, спеть и новое, и старое, поделиться своими мыслями и чувствами. Но без ресторана тоже не обойдется. Хотя только в ресторане неинтересно.
- Не обойдемся без помощи дизайнера Игоря Чапурина. У нас будет много кутюрных костюмов, также будут привлечены театральные мастера.
- Вы остались со страной в тяжелое время и радуете своих зрителей. А как относитесь к нашим уехавшим звездам?
- Вы знаете, я считаю, что у каждого есть право выбора. Уехали и уехали! Зачем лишний раз муссировать эту тему? Я не думаю, что журналисты вообще должны это делать. Это наше внутреннее дело, а все остальные только потешаются, когда мы начинаем линчевать своих.
- А как же патриотизм?
- А все итак все понимают и делают правильные выводы. Но когда мы на глазах у изумленной публики перечисляем: «И вот этот, и вот этот, и вот этот…», а наши недруги говорят: «А вот у них все так плохо», мне кажется это неправильным.
- Зрители снова с удовольствием смотрят новый сезон шоу «Маска». Но в этот раз поклонники проекта выразили мнение, что в этот раз в нем больше женщин. На ваш взгляд, это действительно так?
- Вот уж не думала про гендерный состав. Мы не считали. Никогда так не подходили к нашим героям. Да и до сих пор непонятно, под какой маской женщина, а под какой – мужчина. У нас есть несколько масок, говоря о которых, мы до сих пор не пришли ни к какому выводу, потому что один выпуск артист поет мужским голосом, а второй – женским.
Валерия среди жюри шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
- О чем вы подумали, когда впервые увидели столь необычный состав персонажей нового сезона?
- А раньше были обычные? Пончики там всякие, да?
«Я, конечно, у мамы авторитет»
- В Сети появлялись тревожные новости, что ваша мама лежала в больнице. А сейчас как?
- Я ее положила в больницу в то время, когда сама болела. У нас был один и тот же вирус. Она отпиралась: «Не, не, не». Но я сказала маме: «Ты ляжешь в больницу», потому что мне так спокойнее. И ты будешь в надежных руках. Мама неделю пролежала, ее там прокапали, пролечили и уже выписали.
Но маме, безусловно, еще предстоит лечиться. Это все долгий остаточный шлейф, конечно. Но я к тому, что решение все-равно за мной. Если принимать экстренные меры, то кому это надо и зачем?
- А что с ней было?
- А я не знаю, что это было. Нам до сих пор не сказали, что это такое. Это какой-то странный вирус, которым очень многие подолгу болеют. Иногда без температуры, бессимптомно, а потом этот шлейф тянется месяца полтора-два. У меня очень много знакомых так болеют.
- Говорят, ваша мама начала заниматься спортом. Это вы на нее так положительно повлияли?
- Безусловно, это мое влияние. Но мама, которая недавно перенесла операцию по замене суставов, понимает, что надо двигаться. Она бы и расслабилась, но по- другому просто нельзя.
Мама всегда говорит: «О чем я всегда в жизни жалею, так это о том, что в молодости не занималась спортом». Но сейчас приходится работать с тем, что есть, пытаться все это сохранить. Наверное, все было по-другому, если бы мама и раньше занималась фитнесом. Но тогда и люди были другие, и их представления.
Раньше как было? Родила ребенка – и старенькая уже. И спорт у всех заканчивался. Институт закончил и все – до свидания! Никто спортом не занимался. Не было никаких спортивных клубов и возможностей заниматься чем-то физически. Поэтому давайте радоваться тому, что мы живем в другое время.
- А вашей маме самой такие занятия нравятся?
- Ей очень нравится. Когда мы вместе были в Дубае, она со мной всегда ходила. Пока я тренируюсь, мама тоже занималась свои полчаса. И мне это очень нравилось.
Я, конечно, у мамы авторитет. Когда жизнь идет вперед, мы уже немного начинаем меняться ролями. Но я несу ответственность за маму, за здоровье, за то, что у нее происходит в жизни. Поэтому если я знаю, что так надо сделать, то говорю: «Мама, мы делаем так». Вот так я и положила ее в больницу.
- А из-за чего ваша мама может ворчать на вас?
- Мы так мирно живем, я даже не могу вспомнить какие-то конкретные ситуации.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Валерия. Фото: Global Look Press
- Сейчас много говорят о таком понятии, как «Родина». А что это значит для вас?
- Это то место, куда ты стремишься сердцем и душой, где бы ты ни находился. Это любовь до слез.
Знаете, когда я прочувствовала, что такое Родина? Когда однажды попала в село Михайловское, в Пушкинских местах. Я думаю: «Господи, у нас не всегда работает патриотическое воспитание». Но вот тут можно показать, что мы сопричастны к этому, что это наше достояние».
И те великие люди, которые жили на нашей земле, тоже наши. Они в нас, они часть нас. И вот это меня по-настоящему будоражит. И когда говорят: «Родина», я вспоминаю что-то вот такое. Это любовь, несмотря ни на что.