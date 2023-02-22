Так выглядят дивы: 54-летняя Валерия эффектно обнажила идеальные плечи в мини-платье с американской проймой

Комментируя образы певицы Валерии, в которых она выходит в свет, стилисты сходятся во мнении — звезда почти всегда выглядит безупречно. И дело не только в умении одеваться и подавать себя, но и в том, как в свои 54 года певица Валерия умудрилась сохранить поразительную молодость, стройность и легкость.
В очередной раз свои прелести певица Валерия продемонстрировала во время праздничного концерта «Для настоящих мужчин», который состоялся 22 февраля в Москве, на «ЦСКА Арене».
Для появления на публике Валерия выбрала маленькое черное платье с американской проймой, позволившей ей продемонстрировать идеальные плечи и в очередной раз доказать, что она — настоящая дива.
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Певица Валерия в маленьком черном платье. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Валерия рассказала, что праздничный день проведет не с семьей.
«23 февраля проведу в трудах праведных. Как раз на съемках «Маски», — поделилась Валерия, которая является судьей популярного шоу телеканала НТВ.
На вопрос о том, правда ли, что в этом сезоне «Маски» женских персонажей больше, чем мужских, Валерия ответила, что не стала бы делать таких выводов.
«Я не думала о гендерной идентичности. Но вообще это понять невозможно. Один персонаж одну программу поет одним голосом, другую — другим», — сказала Валерия.