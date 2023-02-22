Так выглядят дивы: 54-летняя Валерия эффектно обнажила идеальные плечи в мини-платье с американской проймой

Комментируя образы певицы Валерии, в которых она выходит в свет, стилисты сходятся во мнении — звезда почти всегда выглядит безупречно. И дело не только в умении одеваться и подавать себя, но и в том, как в свои 54 года певица Валерия умудрилась сохранить поразительную молодость, стройность и легкость.

В очередной раз свои прелести певица Валерия продемонстрировала во время праздничного концерта «Для настоящих мужчин», который состоялся 22 февраля в Москве, на «ЦСКА Арене».

Для появления на публике Валерия выбрала маленькое черное платье с американской проймой, позволившей ей продемонстрировать идеальные плечи и в очередной раз доказать, что она — настоящая дива.

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