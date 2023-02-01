Какую компенсацию может получить сломавший ребра Николай Дроздов от коммунальщиков: комментарий эксперта

— Вы начали разговор с практики США…

— В Америке люди даже специально поскальзываются в публичном общественном месте, проливают сок, бросают шкурку от банана и поскальзываются на ней, чтобы отсудить огромные деньги. На Западе эта компенсация может достигать миллионов, особенно если говорить о о такой public person, как Николай Николаевич. Там можно было вменить по суду и потерю интереса к жизни, и потерю творческих способностей.

Но в России это будет довольно сложно. Максимум он имеет право на компенсацию за оказанную медицинскую помощь, но она и так предусмотрена в бюджете. У каждого россиянина есть ОМС, и на его основании его и лечат, поэтому здесь перспективы, конечно, туманны.

Однако этот инцидент вызвал большой общественный резонанс! Ежедневно старики и не только падают, получают увечья, а то и гибнут, но это по большому счету остается незамеченным. Горе остается на уровне семьи и близких.

Но в данном случае можно было бы сказать: «Не было счастья, да несчастье помогло». Благодаря такому известному и всенародно любимому человеку, как Николай Николаевич Дроздов, возможно, городские власти и другие структуры обратят внимание на ситуацию в городе, начнут больше бороться с обледенением на улицах и с тем, чтобы люди не поскальзывались.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

— Известно, что Николай Николаевич упал еще 2 января, однако обратился за медицинской помощью позже. А это разгар празднования Нового года. Вероятно, дворники даже толком не занимались уборкой улиц в этот период. Можно ли, зная день, когда произошел инцидент, например, узнать, посыпались ли песком дорожки, восстановить всю хронологию событий и понять, кто же виноват?

— Восстановить картину происшедшего возможно. Ведь в Москве расположено порядка 300 000–400 000 камер. И можно проверить, выходили ли коммунальные службы на работу в этот день.