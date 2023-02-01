Какую компенсацию может получить сломавший ребра Николай Дроздов от коммунальщиков: комментарий эксперта

Недавно все СМИ облетела неприятная новость. Знаменитого ученого и телеведущего Николая Дроздова доставили в больницу с переломами восьми ребер. Он поскользнулся прямо возле своего дома в период ледяных дождей.
Как сообщил друг Николая Николаевича, композитор Дмитрий Дунаев, сначала ведущего доставили в палату интенсивной терапии, а затем перевели в обычную. Сейчас он идет на поправку и по самым оптимистичным прогнозам пробудет в больнице еще неделю.
Инцидент с Николаем Дроздовым заставил рядовых россиян невольно задуматься, а куда стоит обратиться, если ты вдруг упал. И как в доброй советской комедии: «Потерял сознание, очнулся — гипс». Только если молодые люди быстро восстанавливаются после падения, то в случае с пожилыми дело может дойти и до летального исхода.
Может ли Николай Дроздов получить хоть какую-то компенсацию от коммунальщиков? (Хотя ведущий, вероятно, не станет заниматься этим вопросом). Об этом Teleprogramma.pro поговорила с известным адвокатом Александром Бенхиным.
Александр Бенхин. Фото: Global Look Press
«К сожалению, у нас не Америка и такой практики тут нет. На моей памяти подобные дела еще никто не выигрывал. Просто чтобы человек поскользнулся в обычных бытовых условиях и смог бы доказать, что это не его вина, а либо ответственность какого-нибудь ЖКХ, либо управляющей компании, либо районного ведомства, отвечающего за чистоту и за уборку, либо какой-то управы, либо вообще самой Москвы.
В бюджете предусмотрены средства на все эти уборки, их собирают. Но, как мы видим, бедному Николаю Николаевичу не повезло».
— Вы начали разговор с практики США…
— В Америке люди даже специально поскальзываются в публичном общественном месте, проливают сок, бросают шкурку от банана и поскальзываются на ней, чтобы отсудить огромные деньги. На Западе эта компенсация может достигать миллионов, особенно если говорить о о такой public person, как Николай Николаевич. Там можно было вменить по суду и потерю интереса к жизни, и потерю творческих способностей.
Но в России это будет довольно сложно. Максимум он имеет право на компенсацию за оказанную медицинскую помощь, но она и так предусмотрена в бюджете. У каждого россиянина есть ОМС, и на его основании его и лечат, поэтому здесь перспективы, конечно, туманны.
Однако этот инцидент вызвал большой общественный резонанс! Ежедневно старики и не только падают, получают увечья, а то и гибнут, но это по большому счету остается незамеченным. Горе остается на уровне семьи и близких.
Но в данном случае можно было бы сказать: «Не было счастья, да несчастье помогло». Благодаря такому известному и всенародно любимому человеку, как Николай Николаевич Дроздов, возможно, городские власти и другие структуры обратят внимание на ситуацию в городе, начнут больше бороться с обледенением на улицах и с тем, чтобы люди не поскальзывались.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
— Известно, что Николай Николаевич упал еще 2 января, однако обратился за медицинской помощью позже. А это разгар празднования Нового года. Вероятно, дворники даже толком не занимались уборкой улиц в этот период. Можно ли, зная день, когда произошел инцидент, например, узнать, посыпались ли песком дорожки, восстановить всю хронологию событий и понять, кто же виноват?
— Восстановить картину происшедшего возможно. Ведь в Москве расположено порядка 300 000–400 000 камер. И можно проверить, выходили ли коммунальные службы на работу в этот день.
Николай Дроздов. Фото: Global Look Press
— Нередко за уборку того же снега и льда отвечают сами владельцы кафе, банков или других заведений…
— Если у кафе или дома есть какие-то свои обязательства по благоустройству прилегающей территории, то это тоже можно проверить.
Если речь идет о ГБУ, которое занимается уборкой, то есть Мосжилинспекции и другие профильные организации, которые должны заниматься такими проверками.
В бюджете заложены средства на дворников, и думаю, что они работают без выходных и праздников. Должны быть документы, подтверждающие, что такая уборка производилась, сколько выделялось песка, реагентов, кто в какую смену работал. Также можно найти начальство, отвечающее за всех этих работников, поэтому это все документируется.
Кроме того, можно зафиксировать, что произошло, сам факт падения, как человек выходил, где находился, просто ли шел по улице или появился из машины — это все тоже видно на камерах. Когда расследуются уголовные дела, обязательно запрашиваются записи с видеокамер.
И даже если все произошло не в центре, город весь утыкан камерами, и, соответственно, можно четко установить все детали происшедшего. Боролись ли коммунальщики с этой наледью и гололедом, и в какой ситуации оказался уважаемый нами Николай Николаевич.