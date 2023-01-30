Николай Дроздов не хочет домой: в больнице ему лучше

85-летний телеведущий Николай Дроздов продолжает находиться в больнице после неудачного падения, в результате которого он сломал ребра. По словам друга Николая Дроздова, художника Константина Мирошника, самое страшное позади, Николаю Николаевичу значительно лучше. А главное — он сохраняет отличное настроение даже в больничной палате.

«По дому он не скучает. Ему в больнице нравится. Это не шутка. Николай Николаевич такой уникальный человек, который приспосабливается к любым условиям, в которых находится. Он везде чувствует себя, как дома. Тем более, что рядом с ним его дочка Леночка. А с супругой он всегда на связи», — рассказал Константин Мирошник в интервью.

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Он добавил, что Дроздова не смущает даже специфическая больничная еда: