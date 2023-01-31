«Пришел за ней»: мама Децла — о мистическом вещем сне про сына

3 февраля исполнится четыре года, как ушел из жизни рэпер Децл. Сердце Кирилла Толмацкого остановилось, когда ему было всего 35 лет. По словам мамы музыканта Ирины Толмацкой, она до сих пор ощущает присутствие сына, как будто он просто уехал на очередные гастроли и обещал вернуться.

Кирилл приходит к ней во снах, чаще всего перед какими-то важными событиями. О жизни без сына, отношениях с внуком и еще об одной горестной потере Ирина Толмацкая рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«С Тони мы не общаемся, но и не воюем»

— Ирина, планируются ли какие-то памятные мероприятия в четвертую годовщину смерти Кирилла?

— Я ничего не планирую. Возможно, поклонники что-то и придумают, а я, как всегда, поеду туда, к Кириллу. Есть ребята, которые приезжают на кладбище, и мы там встречаемся, общаемся. Не знаю, как будет в этом году. Наверное, в связи с происходящими событиями придет меньше людей. Зависит и от того, будний это или выходной день. Если выходной, то, конечно, народу побольше.

— На Пятницкое кладбище в этот день может прийти любой человек?

— Да. Порыв души всегда приветствуется. Для меня это даже не традиция, а уже, наверное, жизнь.

На могилу Кирилла приходят и его товарищи, и музыканты, и поклонники, которые знают моего сына только благодаря телевизору, знают его творчество. Кто может и хочет, тот и приезжает.

Собирается около 20 человек. Да и все желающие подходят в течении дня. Так что тут не сосчитаешь, но количество цветов прибавляется, а значит, люди приходят. Потом мы можем зайти куда-нибудь погреться, потому что долго зимой на улице не простоишь.

— Какие у вас сейчас отношения с внуком Антонием и его мамой Юлией?

— С Тони мы также не общаемся, но и не воюем, а это уже плюс. Они живут своей жизнью, а я — своей.