«Пришел за ней»: мама Децла — о мистическом вещем сне про сына

3 февраля исполнится четыре года, как ушел из жизни рэпер Децл. Сердце Кирилла Толмацкого остановилось, когда ему было всего 35 лет. По словам мамы музыканта Ирины Толмацкой, она до сих пор ощущает присутствие сына, как будто он просто уехал на очередные гастроли и обещал вернуться.
Кирилл приходит к ней во снах, чаще всего перед какими-то важными событиями. О жизни без сына, отношениях с внуком и еще об одной горестной потере Ирина Толмацкая рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«С Тони мы не общаемся, но и не воюем»
— Ирина, планируются ли какие-то памятные мероприятия в четвертую годовщину смерти Кирилла?
— Я ничего не планирую. Возможно, поклонники что-то и придумают, а я, как всегда, поеду туда, к Кириллу. Есть ребята, которые приезжают на кладбище, и мы там встречаемся, общаемся. Не знаю, как будет в этом году. Наверное, в связи с происходящими событиями придет меньше людей. Зависит и от того, будний это или выходной день. Если выходной, то, конечно, народу побольше.
— На Пятницкое кладбище в этот день может прийти любой человек?
— Да. Порыв души всегда приветствуется. Для меня это даже не традиция, а уже, наверное, жизнь.
На могилу Кирилла приходят и его товарищи, и музыканты, и поклонники, которые знают моего сына только благодаря телевизору, знают его творчество. Кто может и хочет, тот и приезжает.
Собирается около 20 человек. Да и все желающие подходят в течении дня. Так что тут не сосчитаешь, но количество цветов прибавляется, а значит, люди приходят. Потом мы можем зайти куда-нибудь погреться, потому что долго зимой на улице не простоишь.
— Какие у вас сейчас отношения с внуком Антонием и его мамой Юлией?
— С Тони мы также не общаемся, но и не воюем, а это уже плюс. Они живут своей жизнью, а я — своей.
— Но вы следите за его музыкальной карьерой?
— По возможности, если я на что-то натыкаюсь в Интернете, то я, конечно, наблюдаю. А так, я заблокирована везде, во всех соцсетях, поэтому наблюдать не могу.
— Антоний приходит на могилу к отцу на какие-то памятные даты и не только?
— Я не могу сказать, поскольку не встречалась с ними там, но говорят, что в прошлом году на день рождения Кирилла Юлия и Антоний приходили на кладбище. Ребята их видели. Как я понимаю, первый раз за три года.
В общем, всю информацию я получаю через сарафанное радио.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Децл (Кирилл Толмацкий). Фото: Global Look Press
«Кирилл приходит во сне перед важными событиями»
— Прошло уже четыре года с момента ухода Кирилла. Вам стало хоть чуточку легче?
— Легче не стало. Когда говорят, что боль проходит, я понимаю, что это не так. Более того, появляется страх, что что-то забываешь. Благо у меня есть видео, фотографии.
У меня и родители ушли из жизни, но это естественный процесс. Ты их вспоминаешь, радуешься, что им легче, что они прошли долгий жизненный путь. А что касается ребенка, то это совершенно другое дело. Это боль, которая не проходит и не пройдет.
Понятно, что человек работает, думает, делает дела, но наступает ночь, и ты уже не спишь…
— Кирилл снится вам во сне?
— Удивительная вещь произошла, когда ушла мама. Он пришел в этот день. То есть в тот момент она еще была жива, но очень плохо себя чувствовала. И мне приснилось, что Кирилл пришел к маме, взял ее за руку, что-то говорил, а я как будто бы наблюдаю со стороны. Мне хотелось подойти его обнять, но Кирилл дал рукой знак, что не стоит подходить ближе.
И я говорила со своей подругой о том, что либо маме станет лучше, либо она уйдет. Хотелось, конечно, думать о хорошем, но подруга сказала, что, видимо, он пришел за мамой. И она в этот же день спустя три часа умерла. Вот это удивительно. Тем более мне редко снятся вещие сны.
— Значит, ваш сын забрал вашу маму…
— Как будто бы все приготовил и забрал. У нее не было никакой агонии. Я три года ухаживала за мамой, она лежала и не вставала, а потом она просто уснула и не проснулась.Отмучилась.
Это тот случай, когда ты молишься, чтобы человеку стало легче. Было сложно, конечно, ухаживать за лежачей мамой, это очень тяжелый труд. Но в таких обстоятельствах ты понимаешь, что кому-то нужен. И для меня это было спасением. Человек в первую очередь нужен себе, но, когда ты помогаешь другому, это уже иная энергетика. Ты устаешь, но все равно этим духовно заряжаешься.
Так что Кирилл не снится мне каждый день, а приходит перед важными событиями. Видимо, связь мамы с сыном никогда не прерывается, даже когда его нет. Я всегда ощущаю его присутствие.
Когда начинаются тяжелые для меня дни перед 3 февраля и люди выражают соболезнования, я вроде бы и чувствую, что Кирилл со мной, но меня опускают на землю. Наступает реальность, а его ведь нет рядом. И это тяжело.