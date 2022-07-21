Мама Децла: «Сын Кирилла заблокировал меня во всех соцсетях»

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл много лет был в напряженных отношениях с отцом Александром Толмацким. Казалось бы, трагическая смерть рэпера должна была объединить семью. Однако конфликт между родителями и его невесткой продолжился.

Мама Кирилла Ирина Толмацкая рассказала Teleprogramma.pro, как живет после смерти сына. Ей пришлось вновь начать общаться с бывшим мужем Александром. Теперь родители Децла очень хотят, чтобы все спорные моменты разрешились, и они могли снова видеть внука Тони.

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