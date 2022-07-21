Мама Децла: «Сын Кирилла заблокировал меня во всех соцсетях»

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл много лет был в напряженных отношениях с отцом Александром Толмацким. Казалось бы, трагическая смерть рэпера должна была объединить семью. Однако конфликт между родителями и его невесткой продолжился.
Мама Кирилла Ирина Толмацкая рассказала Teleprogramma.pro, как живет после смерти сына. Ей пришлось вновь начать общаться с бывшим мужем Александром. Теперь родители Децла очень хотят, чтобы все спорные моменты разрешились, и они могли снова видеть внука Тони.
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«Но пока общения у нас нет совсем, - призналась Ирина. - Насильно мил не будешь, как говорится. Они живут в квартире, в которой жили с Кириллом. Про жизнь Тони я ничего не знаю, во всех соцсетях меня заблокировали. На кладбище к отцу они вообще не приезжают. Я бываю там часто и все вижу».
При этом поклонники Децла толпами ходят на могилу к любимому кумиру. Люди оставляют цветы, записки, талисманы.
«Уже два года как мы поставили памятник, там сейчас все хорошо», - добавила Толмацкая.
22 июля Децлу могло бы исполниться 39 лет. Но сердце рэпера остановилось в феврале 2019-го после гастрольного концерта в Ижевске. Его смерть стала настоящей трагедией для родителей, Ирины и Александра Толмацких. Больше всего страдает отец рэпера, с которым они много лет не общались.