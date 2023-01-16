Как чувствует себя Людмила Поргина после госпитализации: последние новости

Заслуженная артистка России Людмила Поргина недавно была госпитализирована в московскую больницу. Как сообщают СМИ, туда вдова Николая Караченцова попала после новогодних праздников.

Teleprogramma.pro дозвонилась до актрисы, чтобы узнать, как она сейчас себя чувствует.

- Людмила Андреевна, наши читатели беспокоятся о вас. Как ваше здоровье?

- Спасибо, хорошо, я под наблюдениями врачей. Мне делают капельницы – для головы, от давления, для сердца. Проверяются почки, сердце, все-все-все. В октябре у меня был нервный срыв, что сломало мою систему, которая держится на любви и радости.

Пришла депрессия, высокое давление. Обострилась и подагра. Но сейчас врачи приводят мое здоровье в порядок. И надеюсь, что все будет хорошо.

- Вы же в октябре еще восстанавливались в санатории в Сочи…

- В замечательном санатории РЖД «Октябрьский», директор так хорошо украсила его к Новому году.