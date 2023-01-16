Как чувствует себя Людмила Поргина после госпитализации: последние новости

Заслуженная артистка России Людмила Поргина недавно была госпитализирована в московскую больницу. Как сообщают СМИ, туда вдова Николая Караченцова попала после новогодних праздников.
Teleprogramma.pro дозвонилась до актрисы, чтобы узнать, как она сейчас себя чувствует.
- Людмила Андреевна, наши читатели беспокоятся о вас. Как ваше здоровье?
- Спасибо, хорошо, я под наблюдениями врачей. Мне делают капельницы – для головы, от давления, для сердца. Проверяются почки, сердце, все-все-все. В октябре у меня был нервный срыв, что сломало мою систему, которая держится на любви и радости.
Пришла депрессия, высокое давление. Обострилась и подагра. Но сейчас врачи приводят мое здоровье в порядок. И надеюсь, что все будет хорошо.
- Вы же в октябре еще восстанавливались в санатории в Сочи…
- В замечательном санатории РЖД «Октябрьский», директор так хорошо украсила его к Новому году.
- А почему выбрали именно в Сочи?
- Там был санаторий «Актер», там мы с Колей и сына вывозили, там у нас и роман случился. В Сочи мы провели немало времени, у нас появилось много друзей. Но сейчас актеров-друзей у нас осталось очень мало, которые могут приехать в санаторий, многие уже ушли в мир иной, надеюсь, что они поют Коленьке песни в небесах.
В санатории «Октябрьский» большая территория, плавательный бассейн, гимнастика. В общем, все было прекрасно.
У меня тогда были проблемы с ногами. Врачи сказали, что нужно провести полное исследование всех органов, чтобы понять, что нуждается в лечении, где поставить точки. В общем, работаем.
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Людмила Поргина. Фото: Анастасия Плешакова/ КП
- Напомните, пожалуйста, почему у вас случился срыв в октябре?
- На меня накричал директор «Ленкома» Марк Борисович Варшавер. У меня случился нервный срыв, гипертонический криз. У меня, как правило, низкое давление – обычно 100 на 60, но оно подскочило до 180. Так что тогда я взяла бюллетень на три недели.
Да и погода не способствовала хорошему самочувствию: то вверх, то вниз, то дождь, то мороз.
Но надеюсь, что мое состояние стабилизируется. Главное – верить в то, что на свете есть любовь и добро. Я молюсь все время.
А на даче остались мои кошечки, собаки, попугайчики. маму ждут. Со Старым Новым годом Вас! Мы всегда его праздновали с Колечкой в нашей квартире! Придумывали сказку о Новом годе с участниками праздника! И это всегда было прекрасно!
Это пора счастья, веры в то, что мы перевернем страницу, и она будет чистой и хорошей.