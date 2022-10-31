«Вышла замуж за сводного брата»: Поргина раскрыла личную тайну Большовой

Людмила Поргина рассказала, что устроившая смертельное ДТП Анна Большова хранила одну тайну из личной жизни. Как оказалось, в молодости артистка выходила замуж за сводного брата, однако этот брак долго не продержался.
«Ее мама поехала в Индию, попала в какую-то секту, привозит женщину оттуда к себе домой, папа ее тогда был руководителем военного завода. Короче, через месяц маму убирают из дому, мачеха остается.
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А потом мы узнаем, что Большова выходит замуж за сына своей мачехи, который моложе ее на много лет. Мы были в замешательстве», — призналась Поргина в программе «Звезды сошлись».