«Садальский сам любит выпить»: директор «Ленкома» вступился за Татьяну Кравченко

Скандал с участием актрисы, народной артистки России Татьяны Кравченко не утихает до сих пор. Так, ее коллега по цеху Станислав Садальский обвинил звезду сериала «Сваты» в пьянстве. Сама же артистка пока продолжает хранить молчание.
Напомним, 4 января Татьяна Кравченко не появилась в антрепризном спектакле «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Ленинградской области. Артистка не отвечала на телефонные звонки и не выходила на связь. Положение спасла актриса Зоя Буряк, заменившая Татьяну Эдуардовну.
Встревоженный партнер Кравченко по спектаклю Станислав Садальский написал в соцсетях, что от предложения выломать дверь в квартире Татьяны Кравченко он и его коллеги отказались. Чуть позже артистка все же дала о себе знать.
В пресс-службе театра «Ленком», где служит Татьяна Эдуардовна, рассказали, что она выйдет на сцену 10 января — в спектакле «Женитьба» и 17 января — в постановке «Под одной крышей».
Кстати, на этом история не закончилась. Позже в СМИ появились новости, что 7 января на спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Калугу не приехал уже сам Стас Садальский. В итоге эта постановку заменили на спектакль «Женихи», ради участия в котором из Москвы прибыл актер Александр Панкратов-Черный. При этом сам Садальский продолжает намекать на алкоголизм своей партнерши.
«Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Позор господи!» — заявил он.
Марк Варшавер. Фото: Кристина Безбородова / КП
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro ответил, что Татьяна Кравченко никогда не была замечена в злоупотреблении алкоголем. И намекнул на известную пословицу: «У кого что болит, тот о том и говорит!»
— Марк Борисович, что же все-таки происходит с Татьяной Кравченко? В Интернете как всегда гуляют разные версии.
— С Татьяной Кравченко, ничего, кроме ее большого таланта, происходить не может. А вот почему она отказалась играть с этим артистишкой Садальским — это уже второй вопрос. Я думаю, что это выше ее человеческого достоинства. Татьяна — человек реализованный, известный в кинематографе, ведущая, большая, великая артистка в «Ленкоме». Мы ее любим. И ее очень любит зритель.
Станислав Садальский сравнивает себя с ней? А как это возможно? Это человек, которого никто не знает. А если этого актера кто-то и знал 30 лет назад, то это уже не достоинство. Сегодня он никто. Садальскому просто обидно, что Татьяна Кравченко сегодня — большая артистка,. Но обвинять ее в алкоголизме?
Я работаю всего 43 года в «Ленкоме» и никогда не слышал и не видел, чтобы Татьяна Эдуардовна позволяла себе прийти на работу в нетрезвом состоянии. Или же услышать от других, что она злоупотребляет? Это нонсенс!
Неправильно так себя вести этому артистишке. Он оскорбляет Татьяну Эдуардовну на всю Россию, но я прочитал, что люди на ее стороне.
У нас в театре есть две большие артистки — Татьяна Кравченко и Олеся Железняк. Придите посмотрите, какой спектакль они вместе играют — «Под одной крышей». Это же просто хрестоматия для актеров — как для молодых, так и для артистов среднего возраста. Пример того, как надо работать на сцене, отдаваться партнеру, как надо владеть умами и душами зрителей.
Что они творят на сцене! Поэтому господину Садальскому, если его можно назвать «господином», я скажу, что так себя вести некрасиво.
Он как мальчик, прыгающий возле нее. Станислав Садальский никто по сравнению с этой большой артисткой. И пусть он это почувствует и поймет! Как я уже отметил, зрители на стороне Татьяны Кравченко, потому что она творит чудеса на экране и в театре.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Стас Садальский. Фото: Лариса Кудрявцева / «Экспресс-газета»
— Вы сами или артисты «Ленкома» когда-нибудь сталкивались с нападками Стаса Садальского?
— А этот артистишка в какой-то из своих статей, а их вышло уже больше 150 в Москве, на тему того, как он оскорбляет «Ленком», руководителя театра, который находится у своего поста 43 года, говорит: «Таких руководителей убирать надо, если он не может справиться с алкоголичкой Кравченко!»
Но как можно себя так вести такому незначительному человеку… Садальский ведь сам любит «зеленого змия» и часто этим занимается. Ему и мерещатся везде алкоголизм и пьянство.
Он любит выпить, а я, например, даже не могу взять в рот эту гадость. У каждого своя программа. Но учить меня руководить театром, меня, проработавшего в нем 43 года, и 40 из них — с великим Захаровым. Марка Анатольевич не только не предъявлял мне претензии, а он восторгался театром…
Вы сами посмотрите, какая у нас чистота, дисциплина, какие спектакли мы показываем. Сегодня заполняемость зрительного зала составляет 95 процентов. И это не на один-два спектакля, а на весь репертуар!
И если этот артистишка имеет хоть какую-то честь, он должен написать письмо в театр и извиниться за то хамство, которое он принес «Ленкому» Марка Захарова и лично большой актрисе, народной артистке России Кравченко Татьяне Эдуардовне. Нам повезло, что у нас есть такая актриса. У нас в театре 18 народных и 18 заслуженных артистов. А такие высокие звания просто так не дают.
Когда мы позвонили самому Стасу Садальскому, он предложил Teleprogramma.pro узнать все подробности инцидента у Татьяны Кравченко, после чего положил трубку.