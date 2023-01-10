«Садальский сам любит выпить»: директор «Ленкома» вступился за Татьяну Кравченко

Скандал с участием актрисы, народной артистки России Татьяны Кравченко не утихает до сих пор. Так, ее коллега по цеху Станислав Садальский обвинил звезду сериала «Сваты» в пьянстве. Сама же артистка пока продолжает хранить молчание.

Напомним, 4 января Татьяна Кравченко не появилась в антрепризном спектакле «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Ленинградской области. Артистка не отвечала на телефонные звонки и не выходила на связь. Положение спасла актриса Зоя Буряк, заменившая Татьяну Эдуардовну.

Встревоженный партнер Кравченко по спектаклю Станислав Садальский написал в соцсетях, что от предложения выломать дверь в квартире Татьяны Кравченко он и его коллеги отказались. Чуть позже артистка все же дала о себе знать.

В пресс-службе театра «Ленком», где служит Татьяна Эдуардовна, рассказали, что она выйдет на сцену 10 января — в спектакле «Женитьба» и 17 января — в постановке «Под одной крышей».

Кстати, на этом история не закончилась. Позже в СМИ появились новости, что 7 января на спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Калугу не приехал уже сам Стас Садальский. В итоге эта постановку заменили на спектакль «Женихи», ради участия в котором из Москвы прибыл актер Александр Панкратов-Черный. При этом сам Садальский продолжает намекать на алкоголизм своей партнерши.

«Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Позор господи!» — заявил он.