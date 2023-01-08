Стас Садальский намекнул на алкоголизм звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Станислав Садальский намекнул, что звезда «Сватов» Татьяна Кравченко могла пропустить игру в спектакле из-за проблем с алкоголем. Артист вспомнил в соцсетях, как его коллега Николай Крючков даже в титры фильма не попадал из-за возникших вредных привычек.

«На съемках фильма «Тринадцать» Николай Афанасьевич Крючков срывал работу (как одна моя партнерша в спектакле) из-за чрезмерного увлечения алкоголем», — написал Садальский.

Сама же Кравченко на обвинения пока не отвечает. В «Ленкоме» заявили, что артистка в ближайшее время появится в спектаклях, но комментировать происходящее также не стали.

Напомним, Татьяна чуть не сорвала спектакль «Гвоздь сезона, или все билеты проданы» в Ленинградской области. Кравченко не приехала на постановку и не брала трубку телефона. Организаторы срочно вызвала на ее роль другу актрису.

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