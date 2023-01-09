«Алкоголь помутил великой артистке разум!»: Садальский обрушился на Кравченко, открыто обвинив в пьянстве

Кравченко состоит в труппе «Ленкома», и вскоре театр дал комментарий, что с актрисой все в порядке, скоро она выйдет на сцену. Причину исчезновения не указали, да и сама Татьяна Эдуардовна не спешила объясняться или извиняться перед зрителями в Петербурге. А вот Стас Садальский решил расставить все точки над i и открыто обвинил экс-коллегу в пьянстве.

«Все волновались, жива ли Кравченко, артистке было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум! Отрезвев, на следующий день уже играла в Калуге. Пьянство на сцене не приемлю!!» - эмоционально заявил Садальский у себя в блоге.

К слову, у Кравченко уже была похожая история. В 2017 году в Екатеринбурге она не смогла выйти на сцену – в СМИ тогда писали, что она была пьяна.

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