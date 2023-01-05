Принц Гарри об отце: «Он говорил, что я не его сын, нагуляла тебя Диана!»

Принц Гарри продолжает винить королевскую семью во всех грехах. На этот раз из мемуаров стало известно, как на самом деле относился к нему отец. Чарльз, по его словам, очень любит шутить и часто это неуместно.

«Он говорил, что я не его сын, нагуляла тебя Диана! Это обидно», - заявил Гарри.

В своей книге Гарри также задел и своего брата - принца Уильяма. Королевич подтвердил, что они находятся в конфликте из-за его женитьбы на Меган Маркл. Однажды родственники даже подрались.

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