«Лепс подбежал добивать его, налицо - соучастие»: самый худший вариант в деле певца

Григорий Лепс оказался в центре скандала. Певец подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге и в ходе потасовки сломал ему нос.
Как сообщает портал 78.ru, на Лепса уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
Версии сторон разнятся. Так, по словам совладельца питейного заведения, где отдыхал артист со своей компанией, певец приехал расстроенный после концерта, на котором не допел песню «Самый лучший день», захотел выпить виски. А потом до него докопался пьяный гость.
Пострадавший же представил свою версию событий. Якобы он играл в заведении в нарды, когда появился Григорий Лепс. Певец достал пачку купюр и предложил сыграть на 10 000 долларов. Петербуржец сказал, что у него таких денег нет, после чего артист дал ему оплеуху. И тут началось!
Как могут развиваться события? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с адвокатом Юрием Шелем.
- Григорий Лепс повел себя очень некрасиво, я бы даже сказал – непорядочно, потому что то, что он делал на концерте – это его право. Бросил микрофон, очки, ушел со сцены – ничего страшного не произошло. У каждого артиста может случиться эмоциональное выгорание. А вот то, что уже произошло после, вызывает вопросы.
Мы не можем сказать, что происходило внутри бара, есть разные версии по этому поводу. Но потом они вышли драться один на один. И было видно, как огромный сильный охранник исподтишка ударил этого человека. Питерский парень начал убегать и уже практически падал. А потом Лепс стал его просто добивать! На видео видно, что парень падает, а певец делает замах рукой.
Я считаю, что это очень подлый поступок, списываю это на алкогольное опьянение. В трезвом состоянии он бы такого не допустил, потому что думать о том, что народный артист России оказался недостойным своего звания, мне не хочется. Так себя народные артисты не ведут. Если ты вышел один на один драться, будь добр, отпусти охрану, чтобы она отошла от тебя в сторону и дерись один на один.
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Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
- Как, на ваш взгляд, могут дальше развиваться события?
- Как заявляет адвокат мужчины, у него сломан нос со смещением. Если речь идет о переломе носа, то применима статья, связанная с легким вредом здоровью. А если о черепно-мозговой травме, сопутствующей удару в голову, если будет зафиксировано сотрясение мозга тяжелой степени, либо ушиб головного мозга легкой степени, тогда статья может быть переквалифицирована как «причинение вреда здоровью средней степени тяжести».
А в таком случае певцу грозит до пяти лет, причем речь идет может идти и о причинении вреда здоровью группой лиц.
А я видел, что охранник артиста ударил человека очень сильно, а Лепс подбежал добивать его – налицо уже соучастие. Поэтому тут может рассматриваться дело и о причинении среднего вреда здоровью группой лиц. Можно квалифицировать это как хулиганство по статье 213.
Все еще будет зависеть от того, сколько времени будет находиться на больничном этот человек, насколько серьезна у него черепно-мозговая травма. Либо это просто сотрясение, либо это ушиб.
В любом случае то, что этот инцидент вышел в публичную плоскость, - это очень хорошо, потому что для многих Лепс кумир, а когда кумир себя так непотребно ведет, выводы напрашиваются сами. Я Лепсом никогда не был очарован, поэтому для меня этот поступок совершенно закономерный.