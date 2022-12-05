«Лепс подбежал добивать его, налицо - соучастие»: самый худший вариант в деле певца

Григорий Лепс оказался в центре скандала. Певец подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге и в ходе потасовки сломал ему нос.

Как сообщает портал 78.ru, на Лепса уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Версии сторон разнятся. Так, по словам совладельца питейного заведения, где отдыхал артист со своей компанией, певец приехал расстроенный после концерта, на котором не допел песню «Самый лучший день», захотел выпить виски. А потом до него докопался пьяный гость.

Пострадавший же представил свою версию событий. Якобы он играл в заведении в нарды, когда появился Григорий Лепс. Певец достал пачку купюр и предложил сыграть на 10 000 долларов. Петербуржец сказал, что у него таких денег нет, после чего артист дал ему оплеуху. И тут началось!

Как могут развиваться события? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с адвокатом Юрием Шелем.