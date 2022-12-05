Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом раскрыл подробности

Мужчина, с которым подрался Григорий Лепс, обратился в правоохранительные органы. Он просит возбудить против певца уголовное дело. Подробности стали известны от Евгения Хейфеца, адвоката потерпевшего.

«Мой доверитель сидел в баре на Московском проспекте, играл в нарды. Зашел Лепс с охранником. Еще двое охранников на улице оставались. Он выпивал, а потом потребовал, чтобы его пустили играть в нарды, сказал, что ставит 10 тысяч долларов, махая пачками купюр», - рассказал Хейфец.

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Его доверитель – Дмитрий – ответил, что не может ответить такой же ставкой, и собирался продолжать играть.

«Но Лепс отдал очки охраннику и ударил Дмитрия в лицо. Их попросили выйти из бара. На улице Лепс вместе с охранником избили моего доверителя, что видно на видео», — рассказал адвокат корреспонденту телеканала «360».

Дмитрий, по его словам, обратился в полицию. Экспертиза подтвердила у мужчины закрытый перелом носа. Видимо, последует возбуждение уголовного дела.