«Лолита и Лера начали общаться со мной на повышенных тонах»: Катя Лель рассказала правду о скандале с Кудрявцевой на «Суперстар! Возвращение»

Певица Катя Лель сейчас находится в эпицентре внимания общественности. Так, в кулуарах обсуждают инцидент в эфире программы «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ с участием Кати и Леры Кудрявцевой.

По сценарию проекта участники должны были исполнять хиты артистов, уже ушедших из жизни. Кате достался Пьер Нарцисс. Звезда сделала из своего выступления необычный номер. Она начала песню с двух первых строчек композиции «Я шоколадный заяц», а дальше стала исполнять свой фирменный хит «Мой мармеладный». Свой выбор артистка объяснила тем, что когда-то с Пьером они пели эту песню дуэтом.

Лере Кудрявцевой, входящей в состав жюри, не понравился такой номер. Она попеняла певице на то, что Катя выбрала наиболее легкий путь, в то время как другие участники честно исполняли песни артистов, уже покинувших этот мир. Мол, не лучше было бы, чтобы Катя Лель исполнила «Шоколадного зайца» целиком.

Певица ответила Лере, что задумка номера и выбор песни исходили от режиссерской команды «Суперстар». Лолите это не понравилось, и она сразу начала на повышенных тонах обвинять Катю.

В какой-то момент Катя Лель сказала, что Лера удивила ее своей неадекватностью, на что ведущая шоу Лолита сделала ей резкое замечание. Мол, не стоит разговаривать с жюри таким тоном.

Спустя сутки после инцидента в соцсетях Леры Кудрявцевой появилась запись, явно намекающая на произошедшее.

«Зная, насколько ранимы творческие личности, я всегда пытаюсь быть максимально корректной и честной в восприятии материала, когда слышу. Вас же не заставят засунуть песню в ваш плей-лист, который вам не по душе? Даже если артист будет убеждать, что это восхитительно. Многим артистам я бы посоветовала быть скромнее в своих оценках о своем творчестве. Ведь решает народ, слушать вас или нет. А я — народ! Удачи!» — написала звездная телеведущая.

Но все же у Кати Лель своя правда. И она уверяет, что увиденное зрителями — это лишь верхушка айсберга. О том, что осталось за кадром на самом деле, она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro

«Накал страстей был очень серьезным»

— Катя, как вы все-таки могли бы прокомментировать конфликт с Лерой Кудрявцевой?

— Конфликта у меня с Лерой не было. Он был у них по отношению ко мне, а не наоборот. Я вообще человек неконфликтный, абсолютно доброжелательный и справедливый! И, видно, никто не ожидал моего отпора. Неслучайно в телевизионной версии много чего не показали.

Накал страстей на сцене был очень серьезным. И меня это просто обескуражило. Я и представить себе не могла, что может быть такая реакция. И от кого? От моих подруг.