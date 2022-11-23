«Лолита и Лера начали общаться со мной на повышенных тонах»: Катя Лель рассказала правду о скандале с Кудрявцевой на «Суперстар! Возвращение»

Певица Катя Лель сейчас находится в эпицентре внимания общественности. Так, в кулуарах обсуждают инцидент в эфире программы «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ с участием Кати и Леры Кудрявцевой.
По сценарию проекта участники должны были исполнять хиты артистов, уже ушедших из жизни. Кате достался Пьер Нарцисс. Звезда сделала из своего выступления необычный номер. Она начала песню с двух первых строчек композиции «Я шоколадный заяц», а дальше стала исполнять свой фирменный хит «Мой мармеладный». Свой выбор артистка объяснила тем, что когда-то с Пьером они пели эту песню дуэтом.
Лере Кудрявцевой, входящей в состав жюри, не понравился такой номер. Она попеняла певице на то, что Катя выбрала наиболее легкий путь, в то время как другие участники честно исполняли песни артистов, уже покинувших этот мир. Мол, не лучше было бы, чтобы Катя Лель исполнила «Шоколадного зайца» целиком.
Певица ответила Лере, что задумка номера и выбор песни исходили от режиссерской команды «Суперстар». Лолите это не понравилось, и она сразу начала на повышенных тонах обвинять Катю.
В какой-то момент Катя Лель сказала, что Лера удивила ее своей неадекватностью, на что ведущая шоу Лолита сделала ей резкое замечание. Мол, не стоит разговаривать с жюри таким тоном.
Спустя сутки после инцидента в соцсетях Леры Кудрявцевой появилась запись, явно намекающая на произошедшее.
«Зная, насколько ранимы творческие личности, я всегда пытаюсь быть максимально корректной и честной в восприятии материала, когда слышу. Вас же не заставят засунуть песню в ваш плей-лист, который вам не по душе? Даже если артист будет убеждать, что это восхитительно. Многим артистам я бы посоветовала быть скромнее в своих оценках о своем творчестве. Ведь решает народ, слушать вас или нет. А я — народ! Удачи!» — написала звездная телеведущая.
Но все же у Кати Лель своя правда. И она уверяет, что увиденное зрителями — это лишь верхушка айсберга. О том, что осталось за кадром на самом деле, она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro
«Накал страстей был очень серьезным»
— Катя, как вы все-таки могли бы прокомментировать конфликт с Лерой Кудрявцевой?
— Конфликта у меня с Лерой не было. Он был у них по отношению ко мне, а не наоборот. Я вообще человек неконфликтный, абсолютно доброжелательный и справедливый! И, видно, никто не ожидал моего отпора. Неслучайно в телевизионной версии много чего не показали.
Накал страстей на сцене был очень серьезным. И меня это просто обескуражило. Я и представить себе не могла, что может быть такая реакция. И от кого? От моих подруг.
Лера Кудрявцева в шоу «Суперстар! Возвращение»
— Вы имеете в виду Лолиту и Леру Кудрявцеву?
— Да. Когда я родила 13 лет назад, Лолита приезжала ко мне в роддом. Будучи беременной, я участвовала в проекте «Суперстар», а она тогда была ведущей.
Мы всегда были в добрых отношениях. То же самое можно сказать и о Лере. Мы с ней в чудесных отношениях.
Поэтому как я могу расценивать эту ситуацию? Все было спровоцировано заранее, чтобы вызвать меня на конфликт.
— Чтобы на эфире было жарко…
— Абсолютно. Чтобы был пожарче эфир, и чтобы посмотреть на мою реакцию, потому что я человек корректный, могу слушать, могу терпеть до тех пор, пока не начинается хамство. А в мой адрес как раз и началось открытое хамство.
Некоторые сцены просто не показали в эфире. Так, Лолита стала кричать на меня прямо на сцене, вести себя очень агрессивно, намекая на то, что я оскорбляю жюри. Как раз наоборот! Я люблю и уважаю жюри. Просто у Леры началась неадекватная реакция на песню.
«Я сказала Лолите: «Успокойся!»
— Почему Лера Кудрявцева говорила, что вы нарушили условия конкурса?
— По сценарию проекта мы должны были исполнять хиты артистов, уже ушедших из жизни.
Задумка номера и выбор песни исходили от режиссерской команды «Суперстар». Они так увидели этот номер. Песня «Мой мармеладный» очень логично вошла в него, так как мы с Нарциссом ее исполняли дуэтом, когда он участвовал в «Фабрике звезд» и после этого его многие стали называть Мармеладным.
Именно в этом команда «Суперстар» и увидела момент посвящения и памяти ушедшему певцу. У меня не было цели исполнить свой хит, как это преподнесла Лера. Номер начался и закончился песней «Я шоколадный заяц», но Лера почему-то этого не услышала и не поняла.
Мы, участники, не решаем, что будем петь на шоу. Нам даются конкретные задания и говорят о концепции.
И вдруг я слышу речь на повышенных тонах: «Ты не имеешь права петь этот хит. Получается, артисты не в равных условиях. Ты поешь свой крутой мегахит, а у других этого нет».
Лера стала громко возмущаться, а Лолита — кричать, и Лера вместе с ней. Мне эта ситуация показалась беспредельной. И тогда я сказала: «Лолита, успокойся», но этот фрагмент вырезали из эфира. Я даже не верила, что слышу такое в свой адрес. И было бы ради чего?
Все поняли, что Катя не будет молчать в то время, как многие участники даже боялись открыть рот в свое оправдание. Например, Сергей Соседов говорит одному участнику: «Ты не сделал фразировку песни», а мне: «Ты не спела пиано». Это очень тихое пение. Я не спела пиано? Да я его прошептала. Когда я не согласна с чем-то, то не могу молчать, поскольку я профессионал своего дела.
И, конечно, я буду защищать себя, потому что у меня своя правда, а у них своя. Или это своеобразная игра, чтобы тебя спровоцировать, вывести на эмоции? Если в предыдущем выпуске я это приняла и промолчала, то в этой программе, естественно, я уже не смогла молчать, потому что провокация дошла до апогея. И меня это очень сильно удивило. Вот и все.
— Вам вообще нравится участвовать в шоу «Суперстар»?
— Да, потому что я пришла сюда не бороться, а получать творческое удовольствие. Процессы, которые там происходят, дают нам возможность увидеть себя с разных сторон: и в шансоне, и в роке, и в хеви-метале, и в абсолютно непредсказуемых стилях, которых ранее тебе не доводилось исполнять. И это замечательно, что артистов можно рассмотреть и насладиться ими с разных граней.
Возможности шоу «Суперстар» на НТВ в этом году просто великолепные. В штат программы входит 300 человек. Вы представляете себе это число? Невероятные декорации, трансформации света, звука. Это просто фантастика!
Это колоссальные возможности. Очень серьезный, мощный и профессиональный уровень. Стилисты, визажисты, чудесная атмосфера профессионалов, которые стоят горой друг за друга!
Чувствовалась энергия единения, любви, всеобщего творческого процесса. Все потрясающе.
А что касается вышеописанных ситуаций, то с одной стороны, это смешно, а с другой — не очень. И как человека, любящего справедливость, меня это очень сильно задевало. Надо все-таки любить этот мир и с уважением относиться друг к другу, поэтому я и буду защищаться.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Катя Лель в шоу «Суперстар! Возвращение»
— А зачем вам вообще участвовать в этом проекте? Туда ведь в основном приходят люди, не очень хорошо знакомые нашей молодежи. А вы всегда оставались на слуху и вроде как никуда не пропадали. Могли бы заседать в жюри…
— Другой вопрос, что Кате Лель не давали выходить многие годы на сцену. И на то были свои причины. После конфликта с моим бывшим продюсером, которого уже много лет как нет (светлая ему память), который запрещал мне петь и радовать своих поклонников, до сих пор продолжается эта непонятная игра. Хотя вся наша жизнь — игра.
Когда меня в этот раз пригласили в проект, я подумала: а почему нет? Это хороший шанс проявить себя с новых сторон и насладиться творческим процессом. Именно насладиться, а не бороться.