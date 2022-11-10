«Попытался «открутить мне голову»: почему Филипп Киркоров ударил охранника букетом цветов по лицу

В Сети продолжают обсуждать скандальное поведение Филиппа Киркорова на концерте в Алматы. Только если сначала смеялись над появлением «голого короля» в колготках, то теперь говорят о другом инциденте с участием артиста, когда он отхлестал человека букетом по лицу. Многие приняли незнакомца за поклонника певца, которого он унизил таким жестом.
В Интернете распространяется видео с того же концерта в Казахстане, в котором поп-идол спускается в зрительный зал и бьет незнакомого мужчину букетом цветов по лицу. В соцсетях отыскался и даритель этого букета, и, как выяснилось, хороший знакомый артиста.
Это заведующий литературной частью алматинского Русского театра драмы им. Лермонтова Алексей Гостев. На своей странице в «Фейсбуке» (эта сеть признана экстремистской в России) он встал на защиту певца, представив свою версию происшедшего.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
«Вынужден вступиться за артиста и рассказать, как было на самом деле, поскольку я и свидетель, и пострадавший. На сцену к Филиппу никого не пускали из соображений безопасности, — написал Алексей Гостев в соцсети.
— Но после песни «Снег» я подошел с букетом к сцене и помахал Филиппу, чтобы он меня увидел. Подарил цветы. А когда возвращался, на меня коршуном налетел бодигард, который знает меня много лет, но в темноте не признал и попытался «открутить мне голову».
Филипп увидел со сцены, что «наших бьют», и выразил свое отношение чересчур эмоционально. Потом подошел телохранитель, извинился, инцидент был исчерпан. Я не в претензии».
Как отметил Алексей в соцсетях, Филипп был на взводе, потому что до этого несколько раз корректно делал со сцены замечания местным охранникам, когда они не давали возможности фанатам подарить артисту цветы. Говорил, что не стоит вести себя как звери, зрители не преступники и не террористы, а поклонники. Одного из беспардонных охранников он даже попросил покинуть зал.
«Так что никаких зрителей Филипп не избивал. А фейки именно так и появляются», — отметил Алексей Гостев.
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Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Несмотря на объяснения Алексея, его подписчики отметили, что бить по лицу человека, который несет ответственность за твою жизнь и здоровье, неправильно. И с ним можно было разобраться за кулисами, а не прилюдно. К тому же, как написал в комментариях сам Гостев, этот человек работает с Киркоровым уже 25 лет.
Пиар-директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская также подтвердила, что охранник, которого ударили букетом по лицу, действительно состоит в команде артиста. Но таким образом певец заступился за поклонника, которого не пустили к сцене.