«Попытался «открутить мне голову»: почему Филипп Киркоров ударил охранника букетом цветов по лицу

В Сети продолжают обсуждать скандальное поведение Филиппа Киркорова на концерте в Алматы. Только если сначала смеялись над появлением «голого короля» в колготках, то теперь говорят о другом инциденте с участием артиста, когда он отхлестал человека букетом по лицу. Многие приняли незнакомца за поклонника певца, которого он унизил таким жестом.

В Интернете распространяется видео с того же концерта в Казахстане, в котором поп-идол спускается в зрительный зал и бьет незнакомого мужчину букетом цветов по лицу. В соцсетях отыскался и даритель этого букета, и, как выяснилось, хороший знакомый артиста.

Это заведующий литературной частью алматинского Русского театра драмы им. Лермонтова Алексей Гостев. На своей странице в «Фейсбуке» (эта сеть признана экстремистской в России) он встал на защиту певца, представив свою версию происшедшего.