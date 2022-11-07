«У многих наших звезд недвижимость за границей»: звездные коллеги Ольги Бузовой – о ее предполагаемом отъезде в Дубай

У поклонников Ольги Бузовой появился повод для беспокойства. Они предполагают, что Ольга может переехать в Дубай, поскольку недавно она объявила в соцсетях, что приехала к самому крутому застройщику в этом городе. Судя по видео, телеведущая хочет переехать в один из небоскребов престижного района «Downtown» в центре Дубая.

По иронии судьбы, днем 7 ноября в этом же самом районе произошел сильный пожар. Как сообщает Телеграм-канал Mash, горела высотка компании «Emaar», крупнейшего девелопера в арабском мире.

35-этажное здание располагается недалеко от небоскреба Бурж-Халифа. Поначалу пожарная сигнализация внутри не сработала, но, к счастью, огонь удалось потушить.

Действительно ли Ольга Бузова хочет податься в Объединенные Арабские Эмираты? И стоит ли воспринимать пожар в высотке района «Downtown» как знак судьбы, что не нужен Ольге «берег арабский», что по-настоящему сладок и приятен только дым Отечества? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответили светская львица и телеведущая Виктория Боня и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев.

Виктория Боня: «Ольга не видит себя нигде, кроме России»

Виктория Боня считает, что Ольга просто рекламировала арабского застройщика. И вряд ли она уедет в Арабские Эмираты, потому что ее сердце принадлежит России.

«Я вам скажу, положа руку на сердце, что это просто реклама этого риэлтора, которую делает Ольга Бузова. Я это четко вижу. Здесь явно рекламный текст», - говорит Виктория Боня.

- А вы знаете, что в том самом районе, который рекламировала Ольга, горела высотка? Возможно, та самая высотка…

- Надеюсь, никто не пострадал. У них там все быстро работает. Я помню, что в этом центре уже горела одна башня.

- Как вы думаете, может ли Ольга хотя бы теоретически уехать за границу?

- Мы еще лет пять назад говорили на эту тему. Я сказала: «Оль, тебе нужно двигаться не только в России, но и проявляться в других странах». Но я поняла, что для Ольги это не предметный разговор. И возникало ощущение, что она не видит себя нигде, кроме, как в России.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.