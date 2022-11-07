«У многих наших звезд недвижимость за границей»: звездные коллеги Ольги Бузовой – о ее предполагаемом отъезде в Дубай

У поклонников Ольги Бузовой появился повод для беспокойства. Они предполагают, что Ольга может переехать в Дубай, поскольку недавно она объявила в соцсетях, что приехала к самому крутому застройщику в этом городе. Судя по видео, телеведущая хочет переехать в один из небоскребов престижного района «Downtown» в центре Дубая.
По иронии судьбы, днем 7 ноября в этом же самом районе произошел сильный пожар. Как сообщает Телеграм-канал Mash, горела высотка компании «Emaar», крупнейшего девелопера в арабском мире.
35-этажное здание располагается недалеко от небоскреба Бурж-Халифа. Поначалу пожарная сигнализация внутри не сработала, но, к счастью, огонь удалось потушить.
Действительно ли Ольга Бузова хочет податься в Объединенные Арабские Эмираты? И стоит ли воспринимать пожар в высотке района «Downtown» как знак судьбы, что не нужен Ольге «берег арабский», что по-настоящему сладок и приятен только дым Отечества? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответили светская львица и телеведущая Виктория Боня и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев.
Виктория Боня: «Ольга не видит себя нигде, кроме России»
Виктория Боня считает, что Ольга просто рекламировала арабского застройщика. И вряд ли она уедет в Арабские Эмираты, потому что ее сердце принадлежит России.
«Я вам скажу, положа руку на сердце, что это просто реклама этого риэлтора, которую делает Ольга Бузова. Я это четко вижу. Здесь явно рекламный текст», - говорит Виктория Боня.
- А вы знаете, что в том самом районе, который рекламировала Ольга, горела высотка? Возможно, та самая высотка…
- Надеюсь, никто не пострадал. У них там все быстро работает. Я помню, что в этом центре уже горела одна башня.
- Как вы думаете, может ли Ольга хотя бы теоретически уехать за границу?
- Мы еще лет пять назад говорили на эту тему. Я сказала: «Оль, тебе нужно двигаться не только в России, но и проявляться в других странах». Но я поняла, что для Ольги это не предметный разговор. И возникало ощущение, что она не видит себя нигде, кроме, как в России.
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Виктория Боня. Фото: Global Look Press
Антон Беккужев: «У многих наших звезд есть недвижимость за границей»
Антон Беккужев считает, что не стоит нагонять страху на подписчиков Ольги Бузовой, говоря, что в центре Дубая горел небоскреб в упоминаемом Ольгой районе. И не нужно усматривать в этом инциденте намек на злой рок, нависший над светской львицей.
«Я думаю, эти события никак не связаны. И Оля Бузова уж явно ни при чем, если там реально случился пожар. Мне кажется, что Оля не собирается никуда переезжать, потому что в своих интервью она много раз говорила, что любит Россию, свою аудиторию, хочет работать в России и будет продолжать это делать, -поясняет Антон Беккужев.
Мне кажется, люди уже слишком болезненно воспринимают каждую заграничную поездку известного человека. Понятно, что Ольга сейчас отдыхает в Дубае и, возможно, сделала рекламу какой-то компании, с которой она сотрудничала и сотрудничает. Я так понимаю, она и раньше ее рекламировала».
- Но вы допускаете мысль, что после этой рекламы Ольга Бузова и сама может загореться идеей переехать в Дубай?
- Может быть, Ольга действительно присматривается, интересуется, оценивает. Мы все можем поинтересоваться какой-то недвижимостью, узнать, что сколько стоит. Даже если вдруг Ольга Бузова захочет приобрести жилье в Дубае, в этом же нет ничего страшного, криминального, противозаконного.
И даже если она это сделает, это же не значит, что она уедет из России и останется жить в Эмиратах. Она может просто периодически туда приезжать и отдыхать. У многих наших звезд есть недвижимость за границей.
Антон Беккужев. Фото: соцсети
К тому же Оля – это такой человек, который обожает то, что она делает: свое творчество, работу на телевидении, взаимодействие с публикой на концертах. Это то, чем Ольга горит и без чего жить не может.
Она это не оставит. И я даже не сомневаюсь, что Оля будет продолжать свою работу и деятельность. Ольга не тот человек, который возьмет куда-то уедет и будет там сидеть. Это не природа Оли.
Бузова любит Россию. Тем более мы видим ее гуманитарную помощь, ее отношение к стране в целом. Оля об этом не говорит, но поступки говорят сами за себя.
Так что паниковать не стоит. Ольга нас не оставит! Как бы кто не относился к Ольге Бузовой, у нее очень большой пласт аудитории, который ее любит и поддерживает.