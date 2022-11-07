Едва прикрыла срам: Бузова в твидовом костюме с алой мини-юбкой блеснула бедрами на улице

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет строит карьеру и успела покорить публику своими выступлениями на сцене. После ухода из «Дома-2» артистка стала вести новые проекты. Она всегда уделяет внимание своим нарядам. Ей нравится выглядеть броско и купаться во внимании общественности.
Недавно Ольга провела время в Дубае. Она предпочитала наряжаться для походов в рестораны. Артистка успела щегольнуть в леопардовом мини-платье. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. Хотя многие порой критикуют звезду.
А теперь Ольга вернулась в Россию. Она решила выложить новые фото. Телеведущая предстала в смелом наряде на улице. Она дефилировала в алом твидовом костюме. Артистка дефилировала, виляя бедрами. Наряд был едва прикрыл ее бедра. Она дополнила образ золотистыми босоножками.
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Поклонники посчитали лук вульгарным. Многие осудили Бузову за такой наряд. «Ну юбка у живота сморщинилась», «Ноги такие мощные», «Классная просто», «Такие юбки в 36 лет уже не носят», «Слишком пошлый вид», «Выглядит слишком откровенно! Прям срам», «Оля, ну не твое это», — стали писать пользователи Сети.