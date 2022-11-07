Едва прикрыла срам: Бузова в твидовом костюме с алой мини-юбкой блеснула бедрами на улице

А теперь Ольга вернулась в Россию. Она решила выложить новые фото. Телеведущая предстала в смелом наряде на улице. Она дефилировала в алом твидовом костюме. Артистка дефилировала, виляя бедрами. Наряд был едва прикрыл ее бедра. Она дополнила образ золотистыми босоножками.

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