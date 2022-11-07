Боня о Собчак: «Стервятник, питающийся падалью»

- По-вашему, Ксения Собчак действительно виновата и поэтому сбежала за границу? Может быть, ее подставили?
- Я, разумеется, не была свидетелем, поэтому могу только предполагать и размышлять. Я предполагаю, что не бывает дыма без огня. Ксения, я думаю, знает, чем занимается.
Меня больше интересует другое. Работая столько лет в России, Ксения получила больше хейта, чем поддержки. Люди готовы буквально сожрать человека, стоит ему оступиться. Мы это видим уже не впервые: вспомните знаменитую историю Мамаева и Кокорина.
Получается, всех действительно раздражают люди, имеющие какие-то привилегии. Мы все можем вести себя непотребно в каких-то случаях, многие проворачивают какие-то делишки, кто-то купил себе яхты и дома на деньги, полученные нечестным путем. Мне в этом случае интересно поведение общества.
«Она стала неудобной, и ее решили «заткнуть»
- СМИ сообщают, что из разряда подозреваемых Собчак уже перевели в свидетели. Почему, как вы думаете?
- Только потому, что у нее есть какие-то рычаги давления. Наверное, Собчак стала говорить о неудобных вещах, и, может быть, только поэтому… Не вчера же она начала заниматься вымогательством.
Если предположить, что она виновата и что она вымогала деньги, - значит, она занималась этим на протяжении многих лет. И на протяжении многих лет это было известно. Просто сейчас она стала неудобной, и ее решили «заткнуть», потому что слишком разговорилась.
Ну а как иначе? Люди покупают квартиру, чтобы хранить там деньги, - сколько раз мы видели такие истории! И складывают туда столько денег, что пол проваливается. И что, вы думаете, об этом никому не было известно?
Коррупция существовала, существует и еще неизвестно, сколько будет существовать. Просто на поступки некоторых людей закрываются глаза. Если занялись Собчак – давайте тогда всеми заниматься! Давайте с себя начинать! Давайте честно жить! Если ты даешь взятку – значит, идешь и пишешь заявление в полицию об этом. Но нет, люди продолжают давать взятки. Значит, им это удобно.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Репутационная потеря
- Что теперь будет с Ксенией, по-вашему?
- Понятно, что как журналист Ксения уже испортила свою репутацию раз и навсегда. Хотя для меня уже давно было очевидно, что Ксения Собчак - очень подлый человек. Очень нечистый человек. Я всегда говорила – это настоящий стервятник, питающийся падалью.
Это далеко не такой человек, каким был, например, Владислав Листьев, которому хотелось честности и правды в журналистике. Собчак – не такая, это очень грязный человек, поэтому для меня ничего удивительного в произошедшем нет.
Удивительно другое. Я наблюдаю за обществом и вижу, что многие хотят ее казни. Но пройдет время – и это забудут, вот увидите. Люди все забывают и дальше живут. Все уже было, мы все проходили.
Такие, как Собчак, - не тонут. Г… не тонет. Она останется на плаву и будет плавать еще долго. Но нужно быть честными всем, а не ждать, пока кто-то оступится, и его можно будет заклевать. Посмотрите на себя, начните с себя.
- То есть самое страшное для Ксении сейчас – это всеобщее осуждение?
- Собчак мне сделала очень много плохого. Но я ни в коем случае сейчас не злорадствую. Я наблюдаю. Вселенная все возвращает. У кого-то через деньги отнятые, у кого-то через здоровье, у кого-то через близких…
Все люди, которые сеют зло, - они все потом теряют что-то. Рано или поздно это произойдет. У Собчак на данный момент – репутационная потеря… Я когда-то брала интервью у Собчак и задала ей вопрос: что для тебя страшнее – нищета или одиночество? И она ответила – нищета.
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Я вижу очень бедных людей, когда летаю в Непал, например. По нашим меркам они – нищие. Но они настолько счастливые! В их глазах есть свет, есть жизнь. Они улыбаются, они есть друг у друга – и от этого счастливы. Когда ты с деньгами, но одинок, мне кажется – это страшнее. Но это мое мнение.
Для Собчак самое страшное – быть нищей. Поэтому она всегда будет делать все, чтобы этого не произошло. Будет крутиться дальше.