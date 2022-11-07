Боня о Собчак: «Стервятник, питающийся падалью»

- По-вашему, Ксения Собчак действительно виновата и поэтому сбежала за границу? Может быть, ее подставили?

- Я, разумеется, не была свидетелем, поэтому могу только предполагать и размышлять. Я предполагаю, что не бывает дыма без огня. Ксения, я думаю, знает, чем занимается.

Меня больше интересует другое. Работая столько лет в России, Ксения получила больше хейта, чем поддержки. Люди готовы буквально сожрать человека, стоит ему оступиться. Мы это видим уже не впервые: вспомните знаменитую историю Мамаева и Кокорина.

Получается, всех действительно раздражают люди, имеющие какие-то привилегии. Мы все можем вести себя непотребно в каких-то случаях, многие проворачивают какие-то делишки, кто-то купил себе яхты и дома на деньги, полученные нечестным путем. Мне в этом случае интересно поведение общества.

«Она стала неудобной, и ее решили «заткнуть»

- СМИ сообщают, что из разряда подозреваемых Собчак уже перевели в свидетели. Почему, как вы думаете?

- Только потому, что у нее есть какие-то рычаги давления. Наверное, Собчак стала говорить о неудобных вещах, и, может быть, только поэтому… Не вчера же она начала заниматься вымогательством.

Если предположить, что она виновата и что она вымогала деньги, - значит, она занималась этим на протяжении многих лет. И на протяжении многих лет это было известно. Просто сейчас она стала неудобной, и ее решили «заткнуть», потому что слишком разговорилась.

Ну а как иначе? Люди покупают квартиру, чтобы хранить там деньги, - сколько раз мы видели такие истории! И складывают туда столько денег, что пол проваливается. И что, вы думаете, об этом никому не было известно?

Коррупция существовала, существует и еще неизвестно, сколько будет существовать. Просто на поступки некоторых людей закрываются глаза. Если занялись Собчак – давайте тогда всеми заниматься! Давайте с себя начинать! Давайте честно жить! Если ты даешь взятку – значит, идешь и пишешь заявление в полицию об этом. Но нет, люди продолжают давать взятки. Значит, им это удобно.

