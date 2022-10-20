Директор Бориса Моисеева прокомментировал скандал с его могилой

Не прошло и сорока дней после смерти Бориса Моисеева, как на его могиле уже разразился скандал. Оказалось, что поклонники столкнулись с запретом на фото- и видеосъемку последнего пристанища любимого артиста.
И это выяснилось сразу после того, как на могиле побывала Кристина Орбакайте и засняла себя на фоне памятника Моисеева. Ей никаких препятствий охранники не чинили, зато обыкновенных посетителей, включая журналистов, заставляют удалять снимки.
Администрация Троекуровского кладбища объяснила сие правило тем, что могилы знаменитостей можно снимать с разрешения родственников. И близкие Бориса Моисеева такого позволения не давали. Директор артиста Сергей Горох, к которому обратились за разъяснениями, оказался не в курсе скандального запрета.
«Я не знаю, как прокомментировать эту ситуацию», - признался Горох в беседе с mk.ru. – «Если я - близкий человек, то у меня никто ничего не спрашивал. Я ничего не запрещал. Не вижу ничего плохого в том, чтобы люди фотографировали могилу Бориса».