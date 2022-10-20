Директор Бориса Моисеева прокомментировал скандал с его могилой

Не прошло и сорока дней после смерти Бориса Моисеева, как на его могиле уже разразился скандал. Оказалось, что поклонники столкнулись с запретом на фото- и видеосъемку последнего пристанища любимого артиста.

И это выяснилось сразу после того, как на могиле побывала Кристина Орбакайте и засняла себя на фоне памятника Моисеева. Ей никаких препятствий охранники не чинили, зато обыкновенных посетителей, включая журналистов, заставляют удалять снимки.