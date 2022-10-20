Чем больше звезда, тем меньше гонора: кто из артистов закатывает истерики на ровном месте

«Это не зависит от того, начинающие артисты или состоявшиеся, это зависит от конкретного человека, - говорит Александр Добровинский.

Мне может не нравиться клиент. Или то дело, которое он предлагает, неинтересно. Тогда я и с ним не буду работать. Артисты – это те же люди. А какая разница между артистом и не артистом?»

Иосиф Пригожин: «Они готовы кидать своих продюсеров, ведутся на лесть и подхалимаж»

А вот у продюсера Иосифа Пригожина наболело. Он много лет в шоу-бизнесе и видел, как могут вести себя люди, которые впервые почувствовали вкус славы. Выражаясь блатным языком, страдающие звездной болезнью не видят берегов и не помнят о том, что когда-то были совсем другими людьми.

«Не могу не согласиться с господином Роговым. Все дело в том, что ребята, которые становятся звездами, не всегда понимают, что популярность и звездность – это вещи приходящие, - поясняет Иосиф Пригожин. - Я сам сталкивался с моментами, когда с артистом, ставшим богатым и знаменитым, приходится знакомиться заново.

Мы не против, когда те же певцы учатся и становятся звездами. Мы – только «за». Но очень много моих коллег пострадало от тех людей, которые говорят: «Да мы с продюсерами не с руки». А что это значит?

Продюсер в самое трудное время убирает за артистом продукты его жизнедеятельности… Певец в момент, когда он еще не звезда, готов делать все, что угодно: жрать землю, плясать, танцевать, он скачет вокруг тебя, лишь бы ты вложил в него деньги.

А когда он становится звездой, то говорит: «Но это же очевидно. Если бы я не был бы талантливый, то меня бы не выбрали».

- Сейчас вы не имеете дело с начинающими талантами?

- Меня нередко спрашивают: «Почему вы не работаете с молодыми?» Но я не хочу целовать их в жопы. Артисты обижаются, когда я говорю: «Куда ни целуй, везде жопа».

Я 30 лет занимаюсь шоу-бизнесом и готов раскрутить любую звезду – быстро и мгновенно, но когда артист становится знаменитым, повторюсь, с ним приходится знакомиться заново. Они готовы кидать своих продюсеров, ведутся на лесть, на подхалимаж.

Это как жена – проститутка, которая готова изменить тебе в любой день. Здесь уже важен вопрос верности, насколько человек тебе верен. Посмотрите, с каким большим количеством артистов я работал, и где они все сегодня…

Больше половины из них в жопе. Но те, с кем я не захотел работать, и кто на меня обижался, я о них тоже не жалею. Они вроде бы добились успеха без моего участия, ну и ладно. Они мне ничего не должны, и я им не должен.

Конечно, не все такие, как я говорил. Например, Игорю Матвиенко повезло, потому что у него есть «Иванушки» и группа «Любэ».

Мне же повезло с певицей Валерией. Она оказалась не только порядочной артисткой, но и порядочной женой, человеком редких качеств. Но я не знаю, как бы сложились наши отношения, если бы мы не были мужем и женой, потому что многие начинающие артисты, которые когда-то пропадали у меня в студии, сегодня на высоте. А у меня даже не всегда получается попросить у них билеты на концерт. То есть они настолько заняты, что иногда даже трубку не берут. Вот такие есть люди.