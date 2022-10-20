Чем больше звезда, тем меньше гонора: кто из артистов закатывает истерики на ровном месте

Недавно в интервью YouTube-каналу Светланы Бондарчук «Света вокруг Света» стилист Александр Рогов рассказывал, как однажды работал с Ингеборгой Дапкунайте. Сотрудничество началось с того, что актриса стала капризничать.
«Мы запустили процесс. Она всем вынесла мозг. Сказала: «Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет». И ушла», — объяснил стилист.
Но, как и Карлсон, обещала вернуться. Вы уже мысленно обрушили на нее все свое негодование? Не спешите.
Вскоре Ингеборга Дапкунайте действительно вернулась и сказала, что это была проверка, а дальше она готова делать все, что у нее попросят, вплоть до того, чтобы валяться на полу и лезть на лестницу.
В этом интервью Александр сделал неожиданный вывод, что на самом деле гораздо легче сотрудничать с артистами первой величины, нежели с начинающими звездами. Они предъявляют меньше требований и готовы работать в самых экстремальных условиях. Чем больше звезда, тем меньше гонора, объясняет Александр Рогов.
Так, в качестве положительного примера стилист вспомнил Ренату Литвинову, которая, по его словам, даже не пискнула, когда ей нужно было надеть прозрачную блузку, рекламируя Chanel.
А вот с начинающими артистами, по словам стилиста, все наоборот. Они не упускают возможности показать свой характер.
«Чем меньше звезда или это какая-то сбитая летчица, там это будет труднее: «Это я не ношу, это я не надену, это будет некрасиво». Ты потом, как уж на сковородке, должен вертеться», — возмущается стилист.
Действительно ли большие артисты легки в работе и общении, а артисты, возомнившие себя звездами, спев одну песню или снявшись в одном фильме, - наоборот? С этим вопросом мы обратились к личностям, которые имеют дело с самыми разными людьми - от молодежи до мэтров.
Александр Добровинский: «Все зависит от конкретного человека»
Адвокат Александр Добровинский сослался на адвокатскую тайну и заявил, что никакой связи между поведением личности и ее жизненным опытом не существует.
Александр Добровинский. Фото: личный архив
«Это не зависит от того, начинающие артисты или состоявшиеся, это зависит от конкретного человека, - говорит Александр Добровинский.
Мне может не нравиться клиент. Или то дело, которое он предлагает, неинтересно. Тогда я и с ним не буду работать. Артисты – это те же люди. А какая разница между артистом и не артистом?»
Иосиф Пригожин: «Они готовы кидать своих продюсеров, ведутся на лесть и подхалимаж»
А вот у продюсера Иосифа Пригожина наболело. Он много лет в шоу-бизнесе и видел, как могут вести себя люди, которые впервые почувствовали вкус славы. Выражаясь блатным языком, страдающие звездной болезнью не видят берегов и не помнят о том, что когда-то были совсем другими людьми.
«Не могу не согласиться с господином Роговым. Все дело в том, что ребята, которые становятся звездами, не всегда понимают, что популярность и звездность – это вещи приходящие, - поясняет Иосиф Пригожин. - Я сам сталкивался с моментами, когда с артистом, ставшим богатым и знаменитым, приходится знакомиться заново.
Мы не против, когда те же певцы учатся и становятся звездами. Мы – только «за». Но очень много моих коллег пострадало от тех людей, которые говорят: «Да мы с продюсерами не с руки». А что это значит?
Продюсер в самое трудное время убирает за артистом продукты его жизнедеятельности… Певец в момент, когда он еще не звезда, готов делать все, что угодно: жрать землю, плясать, танцевать, он скачет вокруг тебя, лишь бы ты вложил в него деньги.
А когда он становится звездой, то говорит: «Но это же очевидно. Если бы я не был бы талантливый, то меня бы не выбрали».
- Сейчас вы не имеете дело с начинающими талантами?
- Меня нередко спрашивают: «Почему вы не работаете с молодыми?» Но я не хочу целовать их в жопы. Артисты обижаются, когда я говорю: «Куда ни целуй, везде жопа».
Я 30 лет занимаюсь шоу-бизнесом и готов раскрутить любую звезду – быстро и мгновенно, но когда артист становится знаменитым, повторюсь, с ним приходится знакомиться заново. Они готовы кидать своих продюсеров, ведутся на лесть, на подхалимаж.
Это как жена – проститутка, которая готова изменить тебе в любой день. Здесь уже важен вопрос верности, насколько человек тебе верен. Посмотрите, с каким большим количеством артистов я работал, и где они все сегодня…
Больше половины из них в жопе. Но те, с кем я не захотел работать, и кто на меня обижался, я о них тоже не жалею. Они вроде бы добились успеха без моего участия, ну и ладно. Они мне ничего не должны, и я им не должен.
Конечно, не все такие, как я говорил. Например, Игорю Матвиенко повезло, потому что у него есть «Иванушки» и группа «Любэ».
Мне же повезло с певицей Валерией. Она оказалась не только порядочной артисткой, но и порядочной женой, человеком редких качеств. Но я не знаю, как бы сложились наши отношения, если бы мы не были мужем и женой, потому что многие начинающие артисты, которые когда-то пропадали у меня в студии, сегодня на высоте. А у меня даже не всегда получается попросить у них билеты на концерт. То есть они настолько заняты, что иногда даже трубку не берут. Вот такие есть люди.
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс газета»
- А с именитыми личностями всегда работалось легко?
- Да и среди больших артистов есть дураки. Вопрос знаете в чем? Что такое артист? Это профессия. А популярность – это результат профессии и результат команды. Что такое восприятие правильного мира? Это культура. Вот это то, чего не мешало бы иметь артисту в момент его звездности и подъема.
Однако у всего проходит время. Даже у такой великой певицы, как Алла Пугачева, несмотря на ее бэкграунд, востребованность и статус меняются. А многие этого не понимают. Но это произойдет с каждым. Поколения меняются, меняются и герои. Но, как правило, в момент, когда артист становится известным, пострадавшими остаются продюсеры.
Когда за тобой стоят компании, от которых зависит твоя судьба, они побздюхивают делать что-то не то. Кого-то даже переманивают.
А бывает, человек бегал-бегал, но его никто не замечал. А потом все меняется.
Есть такая поговорка: «У победы много отцов». Взять того же SHAMANа, к кому он только ни ходил… В итоге этот певец выстрелил, и сейчас все хотят быть к нему поближе. А как он поведет себя спустя время, никто не знает.
- А можете все же назвать тех, с кем вам работалось лучше всего?
- Я возглавлял компании ORT records, Nox music, работал со многими артистами. В числе самых нормальных, с кем мне было комфортно и предельно понятно, с кем я не потерял деньги, а, наоборот что-то приобрел, я могу назвать только Вахтанга Кикабидзе и Валерию. Со всеми же остальными, если я и не потерял, то в лучшем случае вышел в нуль.
Никого не миновала чаша звездности, когда люди просто становились заносчивыми, потому что они не понимают, что все величие – в простоте. Великая Майя Плисецкая говорила: «Истинное величие никогда не опустится до высокомерия». А настоящему артисту не нужно никому ничего доказывать.
Многие артисты, в том числе и украинские, работавшие в России, говорили: «Мы это не будем, мы это не хотим», а до какого-то момента были готовы на все. Это словно месть за то, что когда-то им приходилось преодолевать барьеры, доказывать свою состоятельность. К сожалению, на протяжении огромного количества лет человеческая сущность не меняется.
Некоторые молодые артисты говорят: «Ой, а зачем мне с кем-то фотографироваться?» Да кому будут нужны ваши рожи через десять лет? Вы будете сами просить, чтобы вас узнавали и с вами фотографировались. Пользуйтесь своей популярностью, своей известностью! Не обижайте людей, когда вы встречаете их на улице. Тем самым люди проявляют свое уважение и говорят о том, что они вас узнали.
А закончится это все очень быстро. Они даже не успеют заметить, как это все заканчивается.
Роза Сябитова: «Я сотрудничаю с профессионалами, а они хотят показать свою сильную сторону»
Телеведущая Роза Сябитова также согласилась, что легче всего работать с профессионалами, потому что они в силу жизненного опыта знают, как сделать лучше. И конечно, умеют слушать собеседника.
«Я солидарна в этом вопросе с Александром Роговым, потому что он говорит о естественных вещах. Что я имею в виду? Профессионал – это не только человек, который совершенствуется в своей профессии, основываясь и на практике, и на каких-то теоретических знаниях, следит за их эволюцией, потому что время меняется, возникают новые тенденции и возможности, - поясняет Роза Сябитова.
Профессионал, помимо того, что он талантлив и трудолюбив, обладает опытом. Он может считаться профессионалом, если становится достаточно гибким и понимающим.
Поэтому молодые, у которых нет необходимого опыта, как правило, все нигилисты. Это свойственно этому возрасту – считать, что можно изменить мир под себя. Они думают, что все делают правильно. Поэтому такие люди недисциплинированны, у них свое мнение и представление о жизни, поэтому с ними сложно работать. Более того, им нелегко что-то объяснить, это все равно что говорить на позиции взрослого человека с ребенком.
Если ребенок умный и послушный по отношению к учителю, то он принимает все, что ему говорится, как должное, а уже потом формирует собственное мнение. Глупый же ребенок не слушает взрослых. И мы всегда знаем, чем это заканчивается.
Поэтому приятнее и спокойнее работать с профессионалами. К тому же это ярко и интересно! Я знаю, что меня любит большинство профессионалов, потому что, когда я прихожу на съемочную площадку, я смотрю, с кем я буду в команде, всегда прошу сценарий, рассказать о формате, дать информацию об участниках. Если это молодые, то я обязательно посмотрю, кто это.
Когда я сажусь в кресло к специалисту, который делает мейк, то говорю: «Ребята, не задавайте мне вопросы: «Как мне нравится? Чего я хочу?» Вы должны сейчас проявить свой профессионализм, не мне вас учить. А хорошо или плохо ли вы меня накрасили, сделали прическу или одели, мы увидим это в мониторе».
Моя задача – сесть в кадр и показать все, что нужно, поэтому, конечно, со мной легко работать. Я не лезу в ту область, в которой не понимаю. Я сотрудничаю с профессионалами, а они хотят показать свою сильную сторону.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
- А можете рассказать какой-то случай из своей жизни, подтверждающий вашу мысль?
- Мне сложно, когда я хожу на YouTube-канал. Моя дочь Ксения окончила курсы по мейку, потому что я стала попадать в экстремальные ситуации. Когда я прихожу на съемки и сажусь в кресло, и специалист вытаскивает одну маленькую косметичку и пытается меня накрасить одной советской тушью и тремя-четырьмя кисточками, то я задаю вопрос: «А вы уверены, что сможете это сделать?» Мне даже становится интересно.
Поэтому, конечно, Ксения не только человек, который занимается организацией моего съемочного процесса, но и еще она носит чемодан с косметикой, когда возникают подобные ситуации.
Если бы это был бы единичный случай, то посмеялись бы и забыли. Но, к сожалению, я сталкиваюсь с этим постоянно.
- Визажисты экономят на косметике, что ли?
- Это экономия съемочного процесса, а мы знаем, что из дерьма конфетку не сделаешь. Из дерьма и палок ничего хорошего не получается. Во все нужно вкладывать, тогда это будет здорово.
Это и к молодым вопрос, которые, я думаю, поумнеют. У них тоже идет конкурентная борьба во всем: и в подготовительном съемочном этапе, и в самом шоу-бизнесе. Времена пены прошли. Что меня радует, так это то, что остаются сильнейшие, умнейшие, талантливейшие, а также и те, кто слушают тебя, принимают твой опыт и профессионализм, и готовы учиться, поэтому я это делаю с большим удовольствием.
Владислав Лисовец: «Мне даже приятнее работать с молодежью»
Стилист Владислав Лисовец придерживается противоположной коллегам точки зрения. Он считает, что с молодыми, наоборот, легче работать, потому что они готовы идти на риск. Тогда как известные личности не любят перемен. Как говорил знаменитый чеховский персонаж: «Как бы чего не вышло…»
Владислав Лисовец. Фото: личный архив
«Если ко мне обращаются, значит, нуждаются в моей помощи. Я не предлагаю себя никому. Но если человек ко мне обратился, то, как правило, он слушает мое мнение, оно для него авторитетно. Клиент понимает, к кому он идет, - объясняет Владислав Лисовец.
Мне даже приятнее работать с молодежью, потому что с ними можно экспериментировать. Они способны на большее. Взрослые же, как правило, - сформировавшиеся личности, имеют свой вкус. И это работа более скучная, потому что, как показывает практика, в нашей стране если работать со взрослыми, возможно, придется потакать их стилю, претензиям, но я не обслуживающий персонал, а творческая единица. Но со всеми, с кем я работаю сегодня, мне очень комфортно».