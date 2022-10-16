«Она всем вынесла мозг»: известный стилист вспомнил о некрасивой выходке Ингеборги Дапкунайте

Известный стилист Александр Рогов довольно часто принимает участие в фотосессиях для журналов и съемках для ТВ.

На одном из таких сетов ему довелось работать вместе с актрисой Ингеборгой Дапкунайте. Звезда экрана сразу дала понять, с кем команде придется иметь дело.