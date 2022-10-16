«Она всем вынесла мозг»: известный стилист вспомнил о некрасивой выходке Ингеборги Дапкунайте

Известный стилист Александр Рогов довольно часто принимает участие в фотосессиях для журналов и съемках для ТВ.
На одном из таких сетов ему довелось работать вместе с актрисой Ингеборгой Дапкунайте. Звезда экрана сразу дала понять, с кем команде придется иметь дело.
«Мы запустили процесс. Она всем вынесла мозг. Сказала: «Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет». И ушла», - рассказал Александр Рогов.
Александр Рогов добавил, что он обратился к команде с просьбой немного потерпеть и не комментировать поступок Ингеборги Дапкунайте в ее присутствии, поскольку звезда тоже не переходила на личности.
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Александр Рогов. Фото: Global Look Press
Через некоторое время, по словам Рогова, Дапкунайте вернулась и сделала еще одно заявление.
«Вы прошли проверочку. Что надо делать? На полу валяться? На лестницу лезть? Я полезу!» — со смехом сказала Ингеборга Дапкунайте.
Александр Рогов также добавил, что чем крупнее звезда, тем меньше у нее гонора и тем проще работать.
По материалам Youtube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».