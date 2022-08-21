Важнейшие тренды сезона! Какие сапоги будут носить этой осенью, назвал Александр Рогов

Стилист Александр Рогов назвал во время эфира шоу «Рогов +» на СТС важнейшие обувные тренды осеннего сезона.
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Модницам по окончании лета следует обратить внимание на ботфорты на шпильке, сапоги с имитацией звериной шкуры, а также на обувь на платформе.
«Важнейший тренд сезона – ботфорты на высоком каблуке. Ноги к ним не прилагаются, это тренд для очень высоких. Второй тренд сезона – это анималистичный узор, под зебру, леопарда, под корову. Не могут также не сказать еще об одном тренде – это платформа», - прокомментировал Рогов.
Рогов рекомендовал обратить внимание на платформы с увесистым каблуком нейтральных оттенков. Также актуальны сапоги в стиле 70-х с широким голенишем, узким мысом на шпильке.